A magát Cyber Partisansnak nevező csoport megbénította a fehérorosz vasúti hálózatot egy zsarolóvírussal. Mint közleményükben írták: "a BelZhD (a fehérorosz vasúttársaság - a szerk.), a terrorista Lukasenko parancsára, ezekben a napokban engedi a megszálló csapatoknak, hogy belépjenek a földünkre. A Peklo kiberkampány részeként titkosítottuk a BelZhD szervereinek, adatbázisainak és munkaállomásainak nagy részét, hogy lelassítsuk és megzavarjuk a vasúti működést. A biztonsági mentéseket megsemmisítettük".

A csoport egyik képviselője közvetlen üzenetben közölte, hogy a Peklo kiberkampány konkrét szervezeteket és kormányzati vállalatokat céloz meg azzal a céllal, hogy nyomást gyakoroljanak a fehérorosz kormányra, hogy engedje szabadon a politikai foglyokat, és akadályozza meg, hogy az orosz csapatok Belaruszba lépjenek, hogy az Ukrajna elleni támadást előkészíthessék - írja az esetről az Ars Technica.

Kapcsolódó Biden egyenesen Putyint fenyegette meg az ukrajnai agresszió miatt

"A kormány továbbra is elnyomja a fehérorosz népet, korlátozza az emberek szabadságát, ártatlan embereket börtönöz be, továbbra is törvénytelenül tartanak fogva több ezer politikai foglyot" - írta a kibercsapat képviselője az üzenetében.

"A fő cél Lukasenko rendszerének megdöntése, a szuverenitás megőrzése és egy demokratikus jogállam kiépítése, jogállamisággal, független intézményekkel és az emberi jogok védelmével" - zárta közleményét.

A támadást nem ismerte el a belarusz állam, de külső megfigyelők igazolták, hogy tényleg megbénult az országban a vasúti forgalom. Az állami vonattársaság weboldalának több szolgáltatását nem lehetett elérni még szerda reggel sem. Az online jegyvásárlás például nem működött.

Sajtóértesülések szerint Oroszország katonai felszerelést és személyzetet küldött vasúton az Ukrajnával szomszédos Fehéroroszországba. A vasúti vonalakon - a pénteki adatok szerint - egy hét alatt több mint 33, felszereléssel és csapatokkal megrakott orosz katonai vonat érkezett Fehéroroszországba az ottani közös hadgyakorlatokra. Szakértők jelezték, hogy további 200 hasonló szállítmány érkezésére számítanak a közeli jövőben.

A Washington Post szerint a fehérorosz védelmi minisztérium hétfőn arról számolt be, hogy a jövő hónapban esedékes nagyszabású hadgyakorlat előtt továbbra is érkeznek orosz csapatok az országba. A közösségi médiában hétfőn olyan videók is felbukkantak, amelyeken orosz katonai konvojok és katonai felszerelést szállító vonatok láthatók, amint Dél-Oroszországon és Fehéroroszországon keresztül haladnak.