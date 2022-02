Az elmúlt hetekben számos cikkben állítottam, hogy Vlagyimir Putyin nem fog teljes inváziót indítani Ukrajna ellen. Borzalmasan nagyot tévedtem, úgy vélem a következők miatt – írja Leonid Bershidsky, a Bloomberg Berlinben dolgozó publicistája. Az orosz államfő még az Ukrajna ellen indítandó inváziót bejelentő beszédében is megemlítette, hogy az oroszok és az ukránok egy nép, ami persze nem igaz annak ellenére, hogy egymás mellett éltek a cári orosz birodalomban és a Szovjetunióban.

A kétféle identitás és kultúra között világos távolság van, ám az oroszok és az ukránok olyan közel állnak egymáshoz, amilyen közel csak két nép lehet. Bár különböző nyelvet beszélünk, főként azóta, hogy Putyin 2014-ben annektálta a Krím félszigetet, megértjük egymást – váltott egyes szám egyes személyre a publicista. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az invázió előtt oroszul mondta el beszédét, amelyben közvetlenül az orosz állampolgárokhoz fordult, hogy érzékeltesse a két nemzet kulturális közösségét. És ennek a testvériségnek semmi köze a népek barátságáról szóló szovjet ideológiához.

Számos jele volt annak, hogy Putyin inváziót tervez, de kitartottam amellett, hogy az utolsó pillanatban megálljt fog parancsolni, mert egy kiterjedt katonai támadás elkerülhetetlenül vérontással jár Ukrajnában, ami legszörnyűbb háborús bűn, amit oroszok elkövethetnek az életben – írja Bershidsky. A Krím elfoglalását annak idején Hitler 1938-as Anschlussához, Ausztria puskalövés nélküli német elfoglalásához hasonlította, ám a február 24-ei invázió már nem mérhető ezzel a mércével.

Szégyen

Nem Putyin az, akit a bűn, amit a testvérnép ellen elkövetett átkozottá tesz, hanem minden oroszra visszahull a szégyen. Az identitásunkat mocskolja be ez az invázió, akárkik is vagyunk, akármit is gondoljunk magunkról, mivel a mi hibánk, hogy nem tudtuk lefogni a diktátort, mielőtt átlépte azt a határt, ami átléphetetlennek tűnt – írja az orosz származású publicista.

Oroszország természetesen megélt testvérháborúkat, ezen belül legutoljára éppen száz évvel ezelőtt. A vörösök és a fehérek polgárháborúja azonban osztályharc volt, a lázadók és az ellenük lázadók harca, míg az ukránok, az oroszokhoz legközelebb álló emberek elleni orosz invázió tisztán imperialista támadás.

Racionális vagy sem

Találkoztam Putyinnal, figyeltem őt újságíróként, mielőtt Oroszország elnökévé vált volna, és ennek alapján úgy gondoltam, hogy a tettei racionális számításon alapulnak – írja Bershidsky. Mindig mérlegelt valamit, amit elérhetett, összevetve azzal, hogy a vereség milyen kockázatát vállalja. Talán eleve tévedtem, talán Putyin megváltozott az elmúlt években, miután szűk környezetében csak negatív gondolatait erősítő személyek maradtak, mert a távolabbra látók kicentrifugálódtak. Talán Ukrajnára soha nem tekintett racionálisan, érthetetlen volt számára, hogy az ukrán társadalom a nyugati orientációt választja Putyin orosz világról szóló víziója helyett.

Az invázió irracionális húzás volt. Világos, hogy semmit sem ér vele függetlenül attól, mit mond vagy milyen politikai üzletet remél tőle. Viszont az orosz társadalomnak nem hagyott más választást, mint hogy egy autokrata rezsimben, elszigetelten éljen. Eközben megerősítette Oroszország függését Kínától, mint piactól és politikai támogatótól. Ez évek óta erősödött, ám mostantól nem választási lehetőség, hanem elkerülhetetlen kényszer.

Jelentéktelen ember

Bármilyen elképzelés, amely szerint Ukrajna és Fehéroroszország ütköző állammá válhat Oroszország és a NATO között illúzió, mivel az ország közvetlenül is határos NATO-tagországokkal, amelyek az ukrajnai invázió után állig felfegyverkeznek majd Oroszország ellen. Racionális nézőpontból ez az invázió a lehető legrosszabb döntés volt: egy jelentéktelen ember bosszúja grandiózus méretekben.

A Bloomberg publicistája szerint Vlagyimir Putyin ezzel elásta magát a történelemben. Nem úgy fog bekerül a történelemkönyvekbe mint egy nemzetépítő államférfi, hanem mint akinek politikai hagyatékát ki kell törölni az oroszok emlékezetéből, ha a társadalom vissza akar térni normális életéhez.

A támadás előtti beszédében azt mondta, „nácimentesíteni” kell Ukrajnát, ám valójában Oroszországot kell megszabadítani a náci gondolkodástól. Putyin rezsimje nem marad fenn örökké. Az orosz embereknek kell helyette megbánni az ukránok elleni invázió bűnét, és nekik kell gondoskodniuk arról, hogy ilyen soha többé ne fordulhasson elő!

