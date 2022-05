Ezen a héten Oroszország rakétákat lőtt ki izraeli repülőgépekre, amelyek Szíria felett repültek, és Damaszkusztól északra lévő célpontokat támadtak. Több áldozatról számoltak be, és a szíriai hadsereg viszonozta a légvédelmi rendszerek tüzét.

Izrael a szíriai polgárháború 2011-es kezdete óta több száz hasonló bevetést indított, gyakran az országban kiépített terrorista és külföldi katonai támaszpontok, köztük Irán és a Hezbollah bázisai ellen- Emellett az izraeliek néha csapást mértek a szíriai légvédelemre is. A Bassár el-Aszad vezette rezsim viszont Oroszország szövetségese, az orosz hadsereg különlegesen képzett egységeket is küldött a közel-keleti országba.

A héten a visszavonuló izraeli pilótákat egy orosz S-300-as légvédelmi rendszer rakétái vették célba, amely orosz tisztek operatív irányítása alatt állt - jelentette az izraeli 13-as csatorna. A rakéták egyike sem találta el célját. Az izraeli hadsereg nem kívánta kommentálni a jelentést. De a jelentést több forrásból megerősítették a médiának. Az orosz védelmi minisztérium szintén nem válaszolt az incidenst firtató kérdésekre - írja az iNews.

A mostani az első ismert eset, hogy egy izraeli csapás az orosz légvédelmi rendszerek válaszát váltotta ki, ami felveti a félelmet, hogy Oroszország agresszívabb álláspontot képviselhet Szíriában, miközben Ukrajnában is háborút folytat.

"Elég nyilvánvaló, hogy az oroszoknak nem tetszik, hogy Szíriában tevékenykedünk" - mondta a 13-as csatorna védelmi tudósítója, Alon Ben-David, aki a történetet nyilvánosságra hozta. "Az én értelmezésem szerint az oroszok azt mondják: vékony jégen jártok. Legyetek óvatosak, fogytán a türelmünk!" - magyarázta a helyzetet a szakértő.

Ben-David szerint az esemény aggodalomra adott okot az izraeli katonai vezetésen belül a Szíriával kapcsolatos esetleges orosz politikai irányváltás miatt, miközben kérdéses, hogy az esemény egyszeri figyelmeztető lövést vagy komolyabb kihívást jelent. Oroszország és Izrael között van egy úgynevezett konfliktusmegoldási megállapodás, amely azóta van érvényben, hogy Oroszország 2015-ben belépett a háborúba Bassár el-Aszad szíriai elnök oldalán. Ennek értelmében Izrael minden csapás előtt értesíti az orosz partnereket.

Ezt a megállapodást megerősítették, miután a szíriai légvédelem 2018-ban lelőtt egy orosz gépet, amelynek 15 áldozata volt. Moszkva Izraelt tette felelőssé, mivel a szíriai erők egy izraeli támadásra válaszul lőttek. Az incidens miatt Oroszország Izrael tiltakozása ellenére is bevezette az S-300-as rendszereket, amelyek tüzelésére csak orosz tisztek jogosultak.

Nicholas Heras, a Newlines Institute munkatársa szerint Oroszország szíriai rakétatámadása azt a célt szolgálta, hogy Izrael megőrizze semlegességét.

"Oroszország határozott jelzést küld Izraelnek, hogy Jeruzsálemnek mértéktartónak kell lennie az Ukrajnának nyújtott támogatásában, különben Szíriában is következményeket kell viselnie" - mondja Heras úr. "Oroszország költségeket róhat Izrael cselekvési szabadságára Szíriában Iránnal szemben... Oroszország szélesebb körű üzenetet is küld a nemzetközi közösségnek, hogy nem mond le stratégiai pozíciójáról Szíriában.

Izrael igyekszik fenntartani történelmileg szoros kapcsolatait Oroszországgal, amelyeket az Izraelben élő orosz ajkú zsidók nagy száma is erősít, annak ellenére, hogy nyugati szövetségesei az ukrajnai invázió óta megpróbálják elszigetelni Vlagyimir Putyint. Naftali Bennett miniszterelnök a háború első napjaiban igyekezett közvetíteni Putyin és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között, és izraeli tisztviselők kerülték Oroszország nyílt elítélését.

Azonban az izraeli fél azóta változtatott az álláspontján, mivel Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azt állította, hogy Adolf Hitler is zsidó származású volt, miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt - aki maga is zsidó - egy náci rezsim vezetőjeként ábrázolta, összhangban Oroszország kinyilvánított céljával, hogy "nácitlanítja" Ukrajnát. Az izraeli vezetés ezért hamar bírálta Moszkvát és az ukrajnai konfliktussal kapcsolatos retorikáján is változtatott.

Izrael elutasította az Ukrajnának nyújtott támadó katonai segítségre vonatkozó kéréseket, és cáfolta azokat a jelentéseket, amelyek szerint engedélyezte Észtországnak, hogy izraeli gyártmányú hajóelhárító rakétát szállítson Ukrajnának. A szíriai összecsapás óta azonban a hadsereg képeket tett közzé az Ukrajnának szánt védelmi célú segélyekről.