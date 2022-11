Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Josep Borrel hétfőn írta alá az újabb szankciós listabővítést, ami ezúttal nyolc névvel bővült, akik részt vettek nem csak a Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus megfigyelésében, és az ellene végrehajtott merénylet kitervelésében, hanem konkrétan a mérge kikeverésében is.

Az irat szerint a Navalnij ellen elkövetett mérgezési kísérlet valósságát négy különböző labor is egyértelműen meg tudta erősíteni. Az ellenzéki vezetőt még 2020-ban, egy szibériai kampányútja során mérgezték meg, amikor valaki a szovjetfejlesztésű "Novicsok" nevű idegmérget kevert az italába.

A mérgezés után Navalnijt hónapokig kezelték Németországban, majd miután visszatért Oroszországba, hogy folytassa a Putyin elleni kampányát, akkor szinte rögtön le is tartóztatták és azóta is börtönben tartják. Az ez alapján eszközölt listabővítésről a Kreml ügyeinek feltárásán dolgozó Meduza is jelentett.

