A Bloomberg szerint az Európai Unió fontolgatja az orosz üzemanyag felső árának bevezetését annak érdekében, hogy megállapodás szülessen az onnan származó olaj árának korlátozásáról a közösség országai és a G7 tagjai között.

Az ügynökség forrásai szerint jelenleg nem tudni, hogy az EU-ban és a G7-ben részt vevő országok mindegyike támogatja-e az orosz olaj hordónkénti 60 dolláros árhatárát. A legtöbb uniós és G7-ország azonban hajlandó ilyen árat szorgalmazni, ha más követelmények teljesülnek. A javaslatot még nem terjesztették hivatalos vitára az Európai Unióban.

