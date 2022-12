Bár korábban Varsó alacsonyabb árat követelt, most visszavonta az orosz nyersolaj felső árszintjének meghatározását célzó európai javaslattal szembeni kifogását. "Lengyelország elfogadta az Európai Unió által javasolt, a tengeri úton szállított orosz nyersolaj 60 dolláros hordónkénti felső árkorlátozását" - idézte a nagykövetet a TVP lengyel közszolgálati hírtelevízió Twitter-üzenetében.

- közölte Andrzej Sados. A lengyel hozzájárulás lehetővé teszi az EU számára, hogy előrehaladjon a javaslat jóváhagyásával. Az intézkedést már ezen a hétvégén hivatalossá tehetik.

