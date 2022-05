Németország borítja az uniós olajembargót, külön tiltást vezetnek be

Németország azt tervezi, hogy az év végéig leállítja az orosz kőolaj importját, még akkor is, ha az Európai Unió a következő szankciócsomagjában nem tud megállapodni egy uniós szintű tilalomról - tudta meg a Bloomberg német kormányzati forrásokból. Még államosításra is készülhet Berlin, hogy kiszorítsa az orosz Rosznyeftet. A magyar alkupozíciót is boríthatja a német lépés.