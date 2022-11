Washington hétfőn jelentett be új szankciós csomagot, melyben 14 magánszemélyt és 28 olyan szervezetet céloztak meg, amelyek kapcsolatban állnak az Ukrajna orosz megszállását támogató üzleti érdekeltségekkel. Érdekesség, hogy a friss büntetőintézkedések közül több Svájcra irányul - írja a Swissinfo.

Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) közölte, hogy azonosított két, „a Kreml elitjéhez kötődő és a Nyugattal gazdaságilag összefonódó pénzügyi segítő, támogató és egyéb személyek globális hálózatát". Utóbbi a svájci állampolgárságú Alexander-Walter Studhaltert takarja, aki ellen azért hoztak szankciókat, mert Szulejman Kerimov pénzügyi hálózatának kulcsszereplője volt, és állítólag jelentős pénzösszegeket mosott tisztára az orosz oligarcha nevében.

Studhalter két fia és nyolc, a családhoz kapcsolódó vállalat is felkerült az amerikai szankciós listára. A szankciók szerint a svájciak kapcsolatban állnak Kerimov egyik legfontosabb szövetségesével, Murat Aliev orosz vállalkozóval is. Egy további svájci állampolgár, Inga Rettich ellen is szankciókat hoztak a Studhalter és Aliev közötti állítólagos kapcsolatok miatt.

Külön szankciókat szabtak ki a Milur nevű svájci holdingtársaságra és két svájci vezetőre is, mert a gyanú szerint az orosz katonai, kutatási- és fejlesztési hálózatokat támogató nemzetközi társaságok fedőcége volt. További két svájci vállalatot is felvettek a listára, mivel a jelek szerint a szankciókkal sújtott orosz üzleti mogulhoz, Andrej Gurjevhez kapcsolódó vagyont birtokoltak.

Nyomást gyakorolnak Svájcra

A legújabb amerikai szankciók további nyomást gyakorolnak Svájcra, amely országot azzal vádoltak, hogy nem tesz eleget az orosz vagyon befagyasztása érdekében. Svájc tagadja a vádakat,, és azt állítja, hogy több milliárd dollárnyi oligarcha pénzét zárolta svájci bankszámlákon, és más vagyontárgyakat, például ingatlanokat is befagyasztott

A szankciók végrehajtásáért felelős svájci kormányhivatal közölte, hogy az amerikai büntetőintézkedéseknek „nincs közvetlen joghatása Svájcban”, valamint a helyi hatóságok eddig nem fogadtak el amerikai szankciókat – ellentétben az uniós szankciókkal, amelyeket elfogadtak.

Jelenleg Oroszország ellen van érvényben a legtöbb szankció világviszonylatban, a büntetőintézkedések száma mára meghaladja a 12 ezret. A szankciók jelentős része magánszemélyek ellen irányul, köztük vannak orosz oligarchák és hozzátartozóik is.