Az orosz televízió egyik bátor munkatársa tiltakozó táblát emelt fel a műsorvezető mögött a legnézettebb esti híradó alatt, amelyen elítélte Oroszország háborúját Ukrajna ellen - adta hírül a Moscow Times. Szinte hihetetlen, hogy ez egyáltalán megtörténhetett a szoros ellenőrzés alatt álló állami televízióban, az este 9 órás műsorban, amelyet Oroszország-szerve milliók, főként az idősebbek néznek.

Az OVD-Info, amely figyelemmel kíséri, hogy kiket tartóztatnak le a hatóságok a tiltakozók közül, megállapította, hogy a demonstráció Marina Ovszjannyikova szerkesző akciója volt. Az orosz rezsimben megszokott módi szerint a rendőrség letartóztatta. Táblájára angolul azt írta: No War, alatta pedig oroszul az szerepelt, hogy "Állítsák meg a háborút, he higgyenek a propagandának, hazudnak önöknek!" Végül ez alatt ismét angolul: Russians against the war.

A tiktakozó néhány modatot szóban is el tudott mondani, például azt, hogy "Állítsák meg a háborút!", miközben a műsorvezető azzal próbálta elnyomni a hangját, hogy hangosabban beszélt. Ezután pánikszerűen egy kórházi riportra váltott a kép. A TASZSZ hírügynökség szerint egy idegen nő okozott incidenst a stúdiában, akit a rendészek eltávolítottak a helyszínről. Várhatóan megvádolják az orosz hadsereg lejáratásának vádjával.

Szégyen



Az OVD-Info közzétett egy videót, amelyen Ovszjannyikova elmondja, hogy apja ukrán, anya orosz és szerinte a két ország nem ellensége egymásnak. "Sajnos az elmúlt években az Egyes csatornálál dolgoztam, részt vettem a Kreml propagandájában, amit most már nagyon szégyellek. Szégyellem, hogy hagytam, hogy a tévéből hazugságok áradjanak, szégellem, hogy lehetővé tettem az orosz emberek zombivá tételét."

"Hallgattunk 2014-ben, amikor ez az egész kezdődött - mondta a Krím félsziget orosz annektálására és az orosz szeparatisták délkelet-ukrajnai bábállamainak létrejöttére utalva. - Nem tiltakoztunk, amikor a Kreml parancsára megmérgezték Alekszej Navalnijt, csendben néztük, ahogy kiépítenek egy emberellenes rezsimet, és most az egész világ ellenünk fordult."

A kamikaze akcióval feléről tiltakozás szélsebesen elterjedt az orosz közösségi médiában. Leonyid Volkov, a börtönben lévő Navalnij egyik közel munkatársa az eset kapcsán arra szólította fel az oroszokat, hogy dobják össze a bírság összegét, amit Ovszjannyikovára ki fognak szabni.

