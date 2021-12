Miközben Joe Biden amerikai elnök kormánya gazdasági szankciókat fontolgat, hogy meghiúsítsa az Ukrajna lerohanását célzó orosz terveket, a hírek szerint szankcióként előkerülhet Oroszország kizárása a SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) globális elektronikus fizetési-üzenetküldő rendszerből.

A SWIFT egy biztonságos kommunikációs platform, amelyet a bankok, brókercégek és más pénzügyi intézmények használnak információ küldésére és fogadására, például a tengerentúli átutalások vagy az értékpapírügyletek elszámolásakor.

Az 1973 óra működő rendszer szabványosított kódjait jelenleg több mint kétszáz országban, mintegy 11 ezer pénzintézet használja. A platform idén több mint tízmilliárd üzenetet dolgoz fel, ami több billió dollárnyi, határokon átnyúló utalást tesz lehetővé.

Ez a legmegbízhatóbb határokon átnyúló fizetési üzenetküldő rendszer, ezért rendkívül fontos – mondta Brian O’Toole, az amerikai pénzügyminisztérium korábbi vezető tanácsadója, az Atlantic Council agytröszt jelenlegi munkatársa a Szabad Európának.

A belgiumi székhelyű szövetkezet a tagbankok tulajdonában van. Egy 25 tagú igazgatótanács irányítja, amelynek jelenleg egy orosz állampolgár is a tagja. A szervezetet a G10 központi bankjai – Belgium, Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, Hollandia, Nagy-Britannia, Egyesült Államok, Franciaország, Svájc és Svédország –, valamint az Európai Központi Bank felügyeli.

Oroszország sokkal nagyobb gazdaság, mint Irán, és mélyen integrálódott a globális pénzügyi rendszerbe. Így a SWIFT-szolgáltatás megszüntetésének hatása sokkal nagyobb lenne, mint Irán esetében (2012-ben a SWIFT már lekapcsolta az iráni bankokat, nem túl nagy problémát okozva).

Elina Ribakova, a washingtoni Institute of International Finance közgazdásza szerint Oroszországnak egy ideig jelentős gazdasági zavarokkal kellene szembenéznie, különösen a határokon átnyúló fizetéseknél, miközben új platformokra kellene átszoknia. A zavarok miatt zsugorodhat az orosz gazdaság, és a rubel rövid távon zuhanórepülésbe kezdhet. Mivel azonban Oroszország vezető exportcikkei (olaj és földgáz) – kulcsfontosságúak Európa szempontjából, mindkét fél gyors megoldást keresne.

A hatás azért is lenne mérsékelt, mert Oroszország saját pénzügyi-üzenetközvetítő rendszert épített ki, miután 2014-ben Moszkva annektálta a Krímet. Az SPFS (System for Transfer of Financial Messages) néven ismert orosz platformnak már több mint négyszáz tagbankja van és 2020 végére az összes hazai pénzügyi kommunikáció egyötödét bonyolította le. Csakhogy amíg a SWIFT a nap 24 órájában működik, az SPFS csak hétköznap, munkaidőben küld fizetési üzeneteket – írta Maria Sagina, a Zürichi Egyetem Kelet-európai Tanulmányok Központjának munkatársa.

O’Toole szerint ha elvágják a SWIFT-et az orosz bankrendszertől, lényegében csak arra kényszerítik, hogy a SWIFT versenytársait használja. A valódi hatás érdekében a Fehér Háznak az orosz bankok elleni szankciók bevezetésére kellene összpontosítania.