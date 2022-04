Az ukrán kikötővárost a február 24-én megkezdett "speciális hadművelet" eleje óta támadják az orosz és oroszbarát csapatok. Az egykor közel félmillió lakosú várost, saját bejelentéseik alapján már többször "megtisztították" a megszálló erők, de a keddi és vasárnapi fenyegetésük után, ma ismét ultimátummal próbálják előcsalogatni a megmaradt védőket.

A Mariupolban rekedt katonák és civilek sorsa ettől persze kellően kilátástalan. Ugyan a Reuters friss jelentése szerint, mára megint megegyeztek egy humanitárius folyosó létesítésén, ami kimenekülhetnének a nők, a gyermekek és az idősek, sokadik alkalom lenne, hogy az oroszok nem tartják magukat a megbeszéltekhez, és az ukrán vezetésre mutogatva firtatnák a védekezésre kényszerülő fél felelősségét.

Az ENSZ biztonsági tanácsának kedd esti ülésén, az orosz küldött arra panaszkodott, hogy kikötőváros acélgyárában meghúzódó védők, eddig nem tettek említést az ott rekedt közel ezer civilről. Az Euronews szerdán arról tudósított, hogy Dmitrij Poljanszkij szerint:

A brit hírszerzés legutóbbi nyilvános közlései szerint, a Mariupolban megmutatkozó tehetetlenségükből arra lehet következtetni, hogy az orosz haderő továbbra sem képes tartani a tempót saját tervezetével. A bombázások növekvő száma, és a civil áldozatok figyelmen kívül hagyása ellenére, tipikusan ugyan azokba a problémákba ütköznek mint amik északon is megállították őket.

A környezeti tényezők, a logisztikai és technikai problémák ugyanúgy hátráltatják őket, hiába vette kezébe az irányítást a "Szíria henteseként" is elhíresült Alekszander Dvornyikov tábornok. Az összeszedettlenség mellett, a jelentés szerint komoly tényező az ukrán haderők magas motiváltsága is, akik lépten nyomon képesek megbénítani az orosz előre nyomulást, az újracsoportosítások ellenére is.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/U0gwg8S3av



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/wfg5Koailk