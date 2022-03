Szerbia a legőszintébb sajnálatát fejezi ki mindazért, ami Európa keleti részén történik, Oroszország és Ukrajna is baráti viszonyban van Szerbiával, a szerb nép pedig az oroszokra és az ukránokra is testvérként tekint, jelentette ki Nemanja Stevanović, az ENSZ szerb nagykövete a vajdasági Szabad Magyar Szó tudósítása szerint.

Szerbia minden emberélet elvesztését őszinte tragédiaként éli meg. “Szerbia teljes mértékben tiszteletben tartja a területi egységét és a politikai függetlenségét minden államnak, amely az egyik alapja a nemzetközi jogi dokumentumoknak, mint amilyen az ENSZ alapdokumentuma, illetve a Helsinki Záróokmány (1975), amely garantálja az államok számára a határok sérthetetlenségét” – mondta a nagykövet.

Amennyire eltökélten óvja a saját szuverenitását és egységét, Szerbia számára ugyanannyira fontos a többi önálló állam területi egysége is, annak ellenére, s annak ellenére, hogy nem ért egyet minden egyes pontjával, az elfogadás mellett szavazott. Elmondta azt is, hogy a második világháború után az első támadás, amely egy szuverén államot ért, nem is olyan régen történt, 1999-ben, amikor 19 állam együttműködésével megtámadták a volt Jugoszláviát, elsősorban Szerbia területét.

