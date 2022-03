A The New York Times több Ukrajnába tartó amerikai katonával is beszélt, úgy látják, az önkéntesek motivációja sokrétű. Vannak köztük, akik azt a célt és tisztánlátást keresik, amit a háborúban éreztek, és amit a kisvárosi hétköznapokban nem találnak. Mások a kudarcnak ítélt iraki és afganisztáni küldetéseikért akarnak vezekelni azzal, hogy egy totalitárius rezsim demokrácia elleni támadását verik vissza - olvasható a 444.hu szemléjében.

Az önkéntesek nagyobb veszélyt vállalnak az átlagos ukrán katonáknál, ugyanis zsoldosnak tekintik őket, így rájuk nem vonatkoznak majd a nemzetközi egyezményekben garantált, a hadifoglyokra vonatkozó humanitárius szabályok.

„A legjobb esetben is arra számíthatnak, hogy bűnözőként járunk el ellenük” – idézi a cikk Igor Konasenkovit, az orosz védelmi minisztérium szóvivőjét.

Az oroszok közben közben már kazettás bombákat és más tiltott fegyvereket is bevetettek, és meghiúsult a szombati, mariupoli evakuáció, amivel vasárnap újra próbálkoznak, ha az oroszok betartják a tűzszünetet.

Vasárnap pedig a Kijev melletti Irpiny evakuációs pontot is orosz támadás érte, helyi beszámolók szerint legalább három személy, köztük két gyerek életét vesztette a robbanásokban - derül ki a Telex beszámolójából.

Footage shows an explosion in Ukraine's Irpin city while civilians flee the region.



Located on the Irpin River, near the capital Kyiv, Irpin is one of the regions where clashes between Russian and Ukrainian forces are underway.https://t.co/wlKpiNNnmP



????: Servet Ulku pic.twitter.com/fB0fsrOrfz