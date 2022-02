Egy mostanra törölt Weibo-bejegyzés szerint a Horizon News, amely a kínai állami tulajdonú Beijing News alatt működik, véletlenül közzétette a szerkesztő cenzúrautasításait. Az újság egy, a helyzetről szóló tudósításában benne maradt egy szövegrész amely arról szól, hogy nem lehet közzétenni az Oroszország számára kedvezőtlennek vagy a Nyugat számára pozitív kommentárokat és beszámolókat - írja a Yahoo News.

A poszt a jelek szerint kedd reggel élesedett, és bár nagyon gyorsan törölték, több felhasználónak sikerült képernyőfotót készíteni az üzenetről. A hírhamisítási felszólítást pedig különböző online platformokon gyorsan el is kezdték terjeszteni, mielőtt az eredeti Weibo-posztot törölték volna.

Kínának és Oroszországnak nincs hivatalos katonai szövetsége. Gazdasági kapcsolataikat azonban az elmúlt években megerősítették, és fő kereskedelmi partnerekké váltak. Vlagyimir Putyin orosz elnök és Hszi Csinping kínai kommunista vezető a pekingi téli olimpia előtt találkozott és állapodott meg intenzívebb gazdasági együttműködési lehetőségekről.

A Gazdasági Komplexitás Megfigyelőközpont (OEC) adatai szerint 2021 szeptemberében Peking számítógépeket, fűtőgépeket, autóalkatrészeket, telefonokat és elektromos fűtőtesteket szállított Moszkvába. Moszkva cserébe finomított kőolajat, szénbrikettet, fűrészárut és gázturbinákat exportált a kommunista országba.

Detailed censorship instructions for dissemination of reports and comments on the Russian-Ukraine conflict, mistakenly leaked⬇️⬇️⬇️



*Shimian account belongs to 新京报 (Beijing News).



*人新央 refers to, presumably, People's Daily, Xinhua Agency & CCTV. pic.twitter.com/VoZSj08goS