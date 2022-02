Az élelmiszer-infláció már most is keményen sújtja a fogyasztókat az egész világon, de az orosz-ukrán háború kitörése után még nagyobb áremelkedésre kell számítani - nyilatkozták a Bloombergnek szakértők. Magyarországon januárban 7,9 százalékos volt az áremelkedés üteme. Az Ukrajna elleni orosz támadás miatt tovább emelkedhetnek az árak, hiszen Ukrajna kulcsfontosságú gabonaexportőr a világon. Az élelmiszerek árának emelkedése világszerte a szegényebb rétegeket érinti a legjobban.

Ukrajna és Oroszország együttesen a világ búzakereskedelmének több mint egynegyedét, valamint a kukoricaértékesítés egyötödét adja. Az "Európa kenyeres kosarának" is nevezett ország kikötőinek és vasúti szállítási útjainak elzárása egyetlen nap alatt felforgatta világszerte az árupiacokat.

Nem csak a gabonaszállításokat fenyegető veszélyek növelhetik az inflációt, de az is hogy a szankciókkal sújtott Oroszország az egyik nagy műtrágya-exportőr a világon. Ha ez a forrás megszűnik, emelkedni fog a műtrágya ára, márpedig a szakértők szerint minden egyes tányér élelmiszer valamilyen szinten műtrágya felhasználásával jutott el a fogyasztókhoz. Vagyis az orosz export kiesése, növeli a gazdák költségeit és az élelmiszer-inflációt.

Az árak már ugrásszerűen emelkednek, a búzától a kukoricán át a szójababig minden drágult ezen a héten. A Rabobank elemzői szerint egy háború, amely megállítaná az ukrán gabonaexportot, a búza árát valószínűleg további 30, a kukoricát pedig 20 százalékkal növelné.

A chicagói árutőzsdén a búza ára 13 éves csúcsra került pénteken, a kereskedés korlátozni kellett, mivel a tőzsdén megengedett limittel emelkedtek az árak. A kukorica ára 20 százalékkal nőtt az idén.

Az élelmiszerek árát emellett a klímaváltozás is felfelé hajtja, a covid miatt akadozó ellátási láncokkal és a növekvő energiaárakkal együtt, hiszen a szállítás is egyre többe kerül, ahogy emelkedik a kőolaj ára. Hogy meddig emelkedhetnek az élelmiszerárak, azt a szakértők is nehezen becsülik meg. "A határ a csillagos ég" - mondta Jack Scoville, a chicagói Price Futures Group Inc. alelnöke.

Az Ukrajnával kapcsolatos legfontosabb híreket ezen a linken olvashatja.