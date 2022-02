Elesett Ukrajnában Ramzan Kadirov csecsen elnök egyik közeli alvezére, Magomed Tusajev tábornok - írta a Hvg.hu.

Tusajev volt a parancsnoka a Kadirov nevét viselő 141. gépesített gárdaezrednek és a Kijevhez közeli, hosztomeli repülőtérért folytatott harcokban vesztette életét.

A Putyin-szövetséges csecsen haderők megjelenése riadalmat keltett a lakosság körében, a csecsen hadsereg ugyanis hírhedten kegyetlen a civilekkel.

Ramzan Kadirov, Csecsenföld vezetője, Vlagyimir Putyin orosz elnök szövetségese szombaton közzétett egy videófelvételt, amin arról beszél: csecsen harcosok települtek Ukrajnába, hogy segítsék az orosz sereget - írta a 444.hu. A portál késő esti híre szerint egy az orosz BBC-hez eljutott hangfelvételen mintha a csecsen elnök beszélne Ukrajna lerohanásának részleteiről. Egy bizonyos Danyiil Vasziljevics arról mesél egy hangüzenetben a főnökének, Ramzan Ahmatovicsnak, jóval az orosz katonai műveletek megindításáról hozott döntés előtt, hogy már pontosan tudják, mikor és hogyan hatolnak be egy-egy ukrajnai épületbe. A Fehéroroszországban tartózkodó férfi már február elején azt jelenti, hogy minden készen áll, térképeik és kidolgozott útvonalaik vannak. Arról is beszél, hogy még a sokat látott parancsnokok is meglepődtek, amikor közölték velük a haditervet egy héttel az invázió előtt - hiszen ekkor a hivatalos orosz álláspont továbbra is az volt, hogy aki orosz megszállást vizionál, az hazudik és provokál.

A hangfelvételről a BBC orosz szerkesztősége számolt be, akik egy profi hangelemző szakvéleményét kérték, és ez alapján szerintük nagy valószínűséggel állítható, hogy a két csecsen közül az egyik Danyiil Martinov, a csecsen Nemzeti Gárda második embere, a másik pedig Ramzan Kadirov, Csecsenföld vezetője, Putyin fontos szövetségese. Aki pont szombaton jelentette be, hogy megérkeztek harcosai Ukrajnába.

Vasárnap reggel az ukrán főváros, Kijev továbbra teljes ukrán ellenőrzés alatt áll, az éjszakára jósolt orosz áttörés elmaradt, noha heves harcok folytak.

Kijev közelében találat ért egy olajtárolót és egy gázvezetéket is, a hatóságok itt arra kérték az embereket, hogy vizes rongyokkal borítsák be az ablakokat, így védekezzenek a mérgező anyagoktól - írta a 444.hu.

Rosszabb a helyzet a kelet-ukrajnai Harkivban, az 1.4 milliós nagyvárosban ukrán jelentések szerint már orosz csapatokat látni az utcákon és heves utcai harcokról szólnak a beszámolók.

