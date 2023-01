A belarusz védelmi minisztérium Telegram-fiókján közzétett közleménye szerint az orosz légierő egységei vasárnap késő este érkeztek a belarusz repülőterekre. Helyi idő szerint nem sokkal reggel 8 óra után a minisztérium közölte, hogy megkezdődtek a tervezett harci kiképzési feladatok.

Vjacseszlav Csausz, Csernyihiv kormányzója figyelmeztette a lakosokat, hogy a gyakorlatok miatt valószínűleg megszaporodnak a légiriadók. Belarusz a gyakorlatokat tisztán védelmi jellegűnek minősítette. Az országot az orosz csapatok bázisként használták a 2022 februárjában Kijev ellen indított sikertelen támadásukhoz - írja a The Guardian.

Oroszország az éjszaka folyamán támadást indított Ukrajna délkeleti részén fekvő Zaporizzsja városa ellen, a regionális tisztségviselők szerint civileket sebesítettek meg és lakóépületeket romboltak le. Kijlo Timosenko, Ukrajna elnöki hivatalának helyettes vezetője elmondta:

A krími Szevasztopol légvédelme aktív volt az ukrán drónok ellen - közölte az Oroszország által 2014-ben annektált terület Oroszország által kinevezett regionális kormányzója. Vasárnap óta az ukrán erők állásokat tartottak fenn a Bakhmutól északra fekvő Szoledarban. A hétvégén intenzív harcok folytak a donbászi front Kremina és Bakhmut szektorában is - közölte a brit védelmi minisztérium.

Hétfőre már negyvenre emelkedett a Dnyipróban egy lakótömböt ért orosz rakétatámadásban meghaltak száma - erősítették meg a Suspilne állami műsorszolgáltatónak ukrán illetékesek. Volodimir Zelenszkij elnök vasárnapi beszédében közölte, hogy az áldozatok között van egy 15 éves lány is. Vasárnap délutánig legalább 73 ember megsebesült, 39 embert pedig kimentettek.

A dnyiprói városi önkormányzat közölte, hogy 43 embert még mindig eltűntként tartanak nyilván. „Az emberek megmentésének esélye most már minimális. Azt hiszem, a halottak száma több tucatra tehető” - mondta Borisz Filatov, Dnyipro polgármestere a Reutersnek.

Az Ukrajna-szerte végrehajtott rakétacsapásokért felelősséget vállaló orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy elérte célját. A minisztérium Telegramon közzétett közleménye szerint: „Minden kijelölt célpontot eltaláltak. A támadás célja megvalósult.” A dnyipro-i lakóépület elleni támadást azonban nem említették.

Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz állami televíziónak azt mondta, hogy az általa „különleges katonai műveletnek” nevezett ukrajnai akció pozitív lendületet vett.

- mondta a Rosszija 1 állami televíziónak.

Közben Christine Lambrecht német védelmi miniszter hétfőn bejelentette lemondását. A lemondásról szóló döntésére azért került sor, mert Németországra nyomás nehezedik, hogy hagyja jóvá a Kijevnek nyújtott nemzetközi katonai támogatás növelését, és Németország védelmi képességeit megkérdőjelezték, miután egy közelmúltbeli hadgyakorlat során több Puma gyalogsági harckocsit kivontak a forgalomból.

A lengyel miniszterelnök arra szólította fel Berlint, hogy „mindenféle fegyvert” szállítson Ukrajnának, köztük harckocsikat is. „Németországnak határozott lépéseket kellene tennie, hogy segítsen a honvédők csapatainak megvédeni magukat az orosz invázióval szemben” - mondta Mateusz Morawiecki.

A parlamentben felszólaló kormányfő burkoltan bírálta Olaf Scholz német kancellárt, amiért az vonakodik Kijevnek nehezebb fegyvereket szállítani:

