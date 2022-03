A kijevi indiai nagykövetség hivatalos Twitter-csatornáján csupa nagybetűvel írt szövegben biztonságuk érdekében azonnali menekülésre szólítják fel a Harkivban tartózkodó állampolgáraikat, arra kérve őket, hogy délután hatra minden körülmények között jussanak el 3, a nagyvárostól nyugatra, délnyugatra és délre található, a posztban megjelölt településekre - szúrta ki a posztot a 444.hu .

Indoklás nem olvasható a posztban, miként arról sem írnak, hogy a három megjelölt faluban várja-e bármi segítség a menekülőket.

A bejegyzést kétszer egymás után is kitették ugyanazzal a szöveggel.

URGENT ADVISORY TO ALL INDIAN NATIONALS IN KHARKIV.

FOR THEIR SAFETY AND SECURITY THEY MUST LEAVE KHARKIV IMMEDIATELY.

PROCEED TO PESOCHIN, BABAYE AND BEZLYUDOVKA AS SOON AS POSSIBLE.

UNDER ALL CIRCUMSTANCES THEY MUST REACH THESE SETTLEMENTS *BY 1800 HRS (UKRAINIAN TIME) TODAY*.