Oroszország csütörtökről péntekre virradó éjjel is folytatta az Ukrajna elleni támadást. A csapaton Kijevet is elérték, a CNN beszámolója alapján ballisztikus és cirkáló rakéták csaptak le Kijevre, a fővárosra is. Erről sms-ben tájékoztatta az ukrán belügyminisztérium az ott tartókodó nemzetközi újságírókat.

A CNN ottani tudósítói két nagy robbanást hallottak a főváros központjában, és egy harmadikat valamivel távolabb. Egy lakóház kigyulladt. Az ukrán belügyiminiszter-helyettes szerint a robbanás oka az volt, hogy egy orosz rakétát sikerült felrobbantania az ukrán rakétaelhárító rendszernek.

Vitalij Klitschko kijevi polgármester péntek hajnalban az Instagramjára képeket is tett fel a lakóházról, amely kigyulladt. Azt írja, az előzetes adatok szerint hárman sebesültek meg a Kosicia itca 7. számú házban. A mentők kórházba vitték a sérülteket. A képek alapján a találat egy kilenc emeletes panelházat ért, amely kigyulladt, és nagy lángokkal ég.