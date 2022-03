A Jamal nevű, Lengyelországon keresztül vezető orosz-német gázvezetéken a szokásos ötödére rúgó szállítási szándékot jeleztek az oroszok március 2-án, illetve néhány, nyugat-európai célú, LNG-nek nevezett, cseppfolyósított földgázt szállító orosz tankerhajó is visszafordult - írja a Népszava. Ennek hatásaként az irányadó, TTF-nek nevezett holland gáztőzsdén délelőtt 10-re újabb történelmi csúcsra, megawattóránként 193 euró fölé ugrott a gázár, ami egyetlen nap alatt 60 százalékos drágulás.

Ezután az árfolyam a korábban szintén soha nem látott, 160 euró körüli szinten "nyugodott meg". Hírek szerint az orosz tankerhajók az uniós szankciós politika miatt érezték okafogyottnak útjukat, ám brit illetékesek jelezték, hogy ennek ellenére lehetőséget látnak a szállítások fenntartására.

Orosz blöffnek tartja a gáz- és olajszállítmányok visszafogását Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője. Oroszországnak ugyanis fizikailag nincs lehetősége hosszú távon letárolni a készleteket. A szénhidrogénkutak pedig folyamatosan termelnek, mégpedig úgy, hogy többségük leállítása visszafordíthatatlan.

A szakértő szerint ha nehezen is, de a kontinens kibírná orosz gáz nélkül. Elvégre a fűtőanyag 60 százaléka ma is egyéb térségekből, így Norvégiából, Algériából, vagy a világ más gázkitermelőitől, LNG formájában hajón érkezik. A sikeres ellenállás előfeltétele lenne az európai államok közötti szolidaritás, amennyiben saját gáztartalékukból kisegítik a hiányban szenvedőket. Mindemellett, orosz gázszállítások nélkül szükség lenne ipari, vagy akár lakossági fogyasztási korlátozásokra is.

