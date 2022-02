Finnország pénteken közölte, hogy nem küld versenyzőket az Eurovízió 2022-es döntőjére, ha Oroszországnak engedélyezik a részvételt, míg más európai közszolgálati műsorszolgáltatók, köztük az ukrán, Oroszország kizárását követelték az évtizedes múltra visszatekintő és rendkívül népszerű dalversenyről.

The EBU has issued the statement below regarding Russia's participation in the Eurovision Song Contest 2022



Find it online here➡️https://t.co/5xXIYUNmXO#Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/OGjQKtiZfm