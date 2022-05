Az Európai Unió eltökélt arra, hogy leválassza magát az orosz energiahordozók vásárlásáról - mondta Meg O'Neill, az ausztrál Woodside Petroleum vezérigazgatója egy brisbane-i energetikai konferencián a Financial Times szerint.

"Az európaiak a második világháború után azt hitték, hogy soha többé nem lesz háború európai földön" - mondta a szakértő, aki szerint éppen ezért is erősítette az elhatározást, hogy leváljanak az orosz olajról és földgázról, mert az ukrajnai háború ezt a vágyálmot űzte el. "Azt hiszem, ami történt, annyira megrázó számukra, hogy szerintem a jövőben nem fognak önámításba ringatni magukat az Oroszországtól való energiabeszerzéssel kapcsolatban" – magyarázta O'Neill.

A megjegyzések akkor hangzottak el, amikor az EU egyre közelebb kerül az orosz olajra vonatkozó, az USA által már betiltott, fokozatosan bevezetendő embargóhoz. Az európai országok arra is törekednek, hogy csökkentsék az orosz földgáztól való függőségüket azáltal, hogy máshonnan szerzik be azt. Most már az Európai Bizottság egy 300 milliárd eurós programot is bemutatott, amely segítene alternatív gáz- és olajforrásokat találni a tagállamoknak, de segítenék a zöldenergiás beruházásokat is.

Nem Európa az egyetlen piac, amely az orosz energia alternatívái felé fordulhat. O'Neill hozzátette, hogy az ausztráliai cseppfolyósított földgáztermelők segíthetnek az ázsiai kereslet kielégítésében, ha Oroszország végül kikerül a kereskedelmi körből – írja a Business Insider.

Kory Judd, a Chevron ausztrál üzletágának operatív igazgatója szerint a világ nem fogja megengedni Oroszországnak, hogy visszatérjen a globális piacokra, hacsak Putyin elnök nem változtat rendszere működésén, ami nem valószínű.

"Egy kis erkölcsi transzformációnak kellene végbe mennie" - mondta Judd a keddi konferencián. "A lépés nem egy energetikai lépés volt, hanem egy társadalmi lépés, mivel az emberek felismerték a konfliktus romboló jellegét. És ezért gyanítom, hogy ha gyors szemléletváltás és felelősségteljesebb cselekvés következne be, akkor megtörténhetne a visszailleszkedés" – magyarázta, hogy mivel is járhatna Putyin megtérése.