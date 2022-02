Vasárnap reggel még mindig az ukrán hadsereg kezén maradt Kijev, a legtöbb front mind keleten, mind délen befagyott, az orosz csapatok nem tudtak áttörni az invázió csütörtöki kezdete óta. Egyelőre tűzharcok dúlnak Harkovban, az ország második legnagyobb városában, azonban szombaton hasonló helyzet alakult ki Melitopolban, ahol végül az ukrán védelmi erők megőrizték stratégiai pozícióikat.

Az ukrán hadsereg ellenállása meglepte a nyugati hírszerzőket is: az Egyesült Államok háború előtti elemzéseiben azt tartotta a legvalószínűbb, hogy 48 óra alatt eleshet Kijev, valamint további 72 óra alatt akár az egész országot megszállhatják az orosz csapatok. Vlagyimir Putyin orosz elnök is azt ígérte, hogy 48-96 órán belül meghódíthatják az országot.

Észtország védelmi erőinek korábbi vezetője, Riho Terras vasárnap azt állította, hogy Putyin háborúja nem a tervek szerint halad, mert Oroszországnak gyorsan fogy a pénze és a fegyvere, és kénytelen lesz tárgyalásokat kezdeni Volodimir Zelenszkij kormányával, ha Kijev 10 napig feltartja az oroszokat. Terras arról is beszélt, hogy az orosz államfő még egy múlt heti találkozón egy bunkerben az Urál-hegységben az ország oligarcháinak és más vezetőinek azt állította, hogy szerinte a háború "könnyű" lesz, és "egy-négy nap alatt mindent elintéznek".

"Az oroszokat sokkolta az a heves ellenállás, amellyel találkoztak" - írta Terras közzé téve néhány korábbi hírszerzési jelentést. Azt állította, hogy az információik szerint az oroszoknak már nincs stratégiájuk a hevesen ellenálló Ukrajna elfoglalására, és kijelentette, hogy az egész inváziós terv arra épült, hogy "pánikot keltsenek a civilek és a fegyveres erők körében, és menekülésre kényszerítsék Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt". Zelenszkij viszont nem ment el, folyamatosan lelkesíti katonáit, valamint bírálja a Nyugatot a késlekedések miatt, támadja Putyint az agresszió miatt.

THREAD 1/7 Intel from a Ukrainian officer about a meeting in Putin’s lair in Urals. Oligarchs convened there so no one would flee. Putin is furious, he thought that the whole war would be easy and everything would be done in 1-4 days. @EPPGroup @general_ben @edwardlucas @politico pic.twitter.com/8AoelUDWM9