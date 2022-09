Washington arra számít, hogy Oroszország a jövőben még több katonai felszerelést próbál vásárolni Észak-Koreától – írja az Index CNN-nek nyilatkozó amerikai tisztviselőre hivatkoza.

Az észak-koreai fegyvervásárlás hírét először a The New York Times szellőztette meg. Moszkva és Phenjan még az ötvenes évek koreai háborúja során fűzte szorosra kapcsolatait. Az egykori Szovjetunió anyagilag is támogatta az észak-koreai rendszert.

A vásárlás annak a jele, hogy az orosz hadsereg – az exportellenőrzés és a szankciók miatt – súlyos ellátási gondokkal szembesül a harctéren. Ezt a problémát oldanák meg a beszerzéssel, a fegyvereket pedig az ukrán fronton vetné be az orosz hadsereg.

Amerikai szakértők szerint a lőszerutánpótlás lesz az egyik legkritikusabb tényező abban, hogy Oroszország képes lesz-e fenntartani az ukrajnai háborúját. Az amerikai hírszerzés szerint például kevés a tüzérségi lövedék és a rakéta, miután az elmúlt hat hónapban tüzérségi sortüzeket zúdítottak az ukrán városokra.