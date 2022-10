A mosógépek, hűtőszekrények és még az elektromos mellszívók európai exportjának hirtelen és meglepő megugrása Oroszország szomszédaiba aggodalmat kelt az Európai Unió tisztségviselői körében, hogy a kereskedelmi fellendülés segítheti Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrajnai háborúját. Bár a harctérre nem anyatejpumpákkal vagy mosogatógépekkel érkezik az orosz hadsereg, az azokból kiszerelt chipek és egyéb nyomtatott áramkörök segíthetnek pótolni a nyugati technológiai szankciók miatt hiányzó alkatrészeket.

Az Egyesült Államok, az Európai Unió és az olyan szövetségeseik, mint Japán még márciusban vezettek be korlátozásokat a modern microchipek és technológiai megoldások exportjára vonatkozóan. Ezek értelmében nem jutnak például okostelefonok, tévék sem Oroszországba, de egyes háztartási gépek is tartalmaznak olyan alkatrészeket, amelyeket tilos leszállítani. Az ukrajnai háborúban, amelyben az orosz hadsereg már – civil becslések szerint – 2600 tankot, 5450 páncélos harcjárművet, 275 repülőgépet és 252 helikoptert veszített, nagy szükség lenne ezekre a technológia berendezésekre, mert a modern katonai eszközök képtelenek ilyenek nélkül működni.

Kiszuperált hűtőkből is lehet orosz drón

Viszont Oroszország vélhetően úgy játszotta ki ezeket a korlátozásokat, hogy a szomszédos országokból szerzett be háztartási gépeket, amelyeket aztán szétszerelhettek. A Bloomberg által az Eurostat adatbázisából összeállított adatok szerint Örményország az év első nyolc hónapjában több mosógépet importált az Európai Unióból, mint az elmúlt két évben összesen.

Kazahsztán augusztusig 21,4 millió dollár értékben importált európai hűtőgépeket, ami több mint háromszorosa a tavalyi év azonos időszakának. A kazah kormányzati adatok időközben az Oroszországba szállított hűtőszekrények, mosógépek és elektromos mellszívók számának megugrását mutatják.

Az eurázsiai államokon keresztül Oroszországba irányuló kereskedelem egy része lehet, hogy opportunista vállalkozások profithajhászása: meglátva a keresletet, komoly bevételt szereznek a technológiai eszköztől elvágott oroszoktól. De sok jel utal arra is, hogy az orosz cégek a készülékek szétszedésére és az alkatrészeket és félvezetőket a polgári gyártásban és katonai felszerelések karbantartására használják fel.

A számadatokat ismerő európai tisztviselők inkább az utóbbi miatt aggódnak a Bloomberg szerint. Állítólag egyre jobban nyomon követi az Európai Unió az Oroszország perifériáján lévő országokba irányuló export növekedését. Az aggodalmukat igazolja, hogy vizsgálatok szerint a hűtőszekrények és mosógépek alkatrészei orosz katonai felszerelésekben, például harckocsikban tűntek fel az ukrajnai invázió óta. A felméréseket ismerő személyek szerint könnyen elképzelhető, hogy más háztartási cikkekből származó alkatrészeket és mikrochipeket is katonai célokra használnak fel, még ha többnyire viszonylag alacsony minőségű berendezésekben is.

Az anyatejpumpa is tankká változik

A kereskedelmi adatokból kiderül például, hogy az elektromos anyatejgyűjtésre szolgáló mellszívók Örményországba irányuló uniós exportja 2022 első felében majdnem megháromszorozódott az előző évhez képest, annak ellenére, hogy az örmény születési ráta 4,3 százalékkal csökkent ebben az időszakban. Hasonlóképpen, Kazahsztán mellszívók iránti kereslete az EU-ból 633 százalékkal ugrott meg 2022 első felében, annak ellenére, hogy a nemzeti születési ráta ugyanebben az időszakban 8,4 százalékkal csökkent.

A moszkvai hatóságok az ukrajnai inváziót követően leállították a kereskedelmi adatok közzétételét. Mégis, a kazahsztáni kormány adatai szerint a Kazahsztánból származó elektromos mellszívók iránti orosz kereslet több mint kétszeresére nőtt az év első nyolc hónapjában 2021 egészéhez képest. Az ország 2022-ben eddig 7,5 millió dollár értékben mosógépeket is szállított Oroszországba – szemben az előző két év közel nullás szintjével. A hűtőgépek Oroszországba irányuló exportja pedig megtízszereződött az előző évhez képest.

„Még a rendkívül kifinomult orosz fegyverrendszerek is gyakran olyan mikroelektronikai alkatrészek felhasználásával készülnek, amelyek számos kereskedelmi árucikkben megtalálhatók” – mondta James Byrne, a Royal United Services Institute, egy brit agytröszt nyílt forrású hírszerzési és elemzési kutatásának igazgatója. „Teljesen elképzelhető, hogy az orosz hadiipari komplexum kereskedelmi forgalomban kapható, a polcról beszerezhető árucikkeket importál, hogy kannibalizálni tudja őket alkatrészekért” – tette hozzá.

A háztartási cikkek végső rendeltetési helyének és felhasználásának felmérése bonyolult. Örményország, Kazahsztán és Oroszország mind az Eurázsiai Gazdasági Unióhoz tartoznak, ami azt jelenti, hogy nincsenek vámhatárok közöttük. Az európai vállalatok nem biztos, hogy közvetlenül Oroszországba akarnak szállítani, még akkor sem, ha a termékeikre nem vonatkoznak szankciók. De pláne nem tudják ezt megakadályozni, ha a vevőjük egy legitim gazdasági szereplő valamelyik nem büntetett országban.

Európai tisztviselők szerint a háztartási készülékek kereskedelmét nehéz célba venni, mivel ezek a termékek és az úgynevezett küszöbérték alatti alkatrészeik gyakran nem állnak szankciók hatálya alatt. Ez még akkor is így van, ha az EU a közelmúltban új hatásköröket vezetett be, amelyek lehetővé teszik, hogy szankciókat szabjon ki a tömbön kívüli szervezetekre, ha azok segítenek az európai vállalatoknak kijátszani a korlátozó intézkedéseket.

Kazahsztán megfogadta, hogy nem segít Oroszországnak kijátszani a szankciókat, és nincs bizonyíték arra, hogy a kormány segít Moszkvának ebben. Örményország és Kazahsztán tisztviselői nem reagáltak azonnal a kommentárra vonatkozó megkeresésekre.

Újraértelmezett Gorenje-korszak

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a múlt hónapban azt mondta, hogy az orosz hadsereg mosogatógépekből és hűtőszekrényekből származó chipeket használ katonai hardverében, mert kifogyóban vannak a félvezetők. A Biden-kormányzat az év elején hasonló állítást tett, hivatkozva az Ukrajnában a védelmi erők által megszerzett orosz tankok átvizsgálásáról szóló jelentésekre.

Nem világos, hogy pontosan milyen alkatrészek menthetők ki a háztartási cikkekből, bár általában mindegyik tartalmaz mikrochipeket. A külföldi alkatrészek nélkül pedig Oroszország számos katonai potenciált veszít: nemcsak a harci eszközök, de a megfigyelő rendszereik sem működnek chipek nélkül.

Egy megsemmisített orosz katonai repülőgép Harkivban. Az ilyen eszközökben több ezer chip is van. Kép: Getty Images

Miriam Garcia Ferrer, az Európai Bizottság szóvivője elmondta, hogy a blokk figyeli a kereskedelmi forgalmat, hogy megállapítsa, hol kerülhetik meg az Oroszország elleni szankciókat. A bizottság emellett figyelemmel kíséri az orosz hadsereg által Ukrajnában használt tárgyakat az elpusztított orosz fegyverek maradványainak szakértői elemzése alapján.

Hozzátette, hogy a mosógépek vagy hűtőszekrények alacsony kulcsú alkatrészei számos országban és régióban kereskedelmi forgalomban kaphatók, és ahol az EU azonosítani tudja az orosz fegyverekben használt termékeket, ott megfontolja a kereskedelmi korlátozások kiterjesztését ezekre. Garcia Ferrer elmondta, hogy például számos elektronikai alkatrészt szankcionáltak a hónap elején elfogadott legutóbbi intézkedések értelmében.

Próbáltak leválni a nyugati technológiáról, csak nem ment

Ahogy az Európai Unió szenved attól, hogy az orosz energiahordózóktól való függését csökkentse, úgy Vlagyimir Putyin országa évek óta nem talál megoldást a nyugati chipek kiváltására. Ráadásul ebben Kína sem siet a segítségére: egyrészről az amerikai korlátozások a szabadalmak alapján készített termékekre is vonatkoznak, ami azzal fenyeget, hogy ha Peking technológiaexportba kezd, akkor elveszíti a gyártási jogokat.

Most Kína már nem is igazán tudná megoldani a problémát akkor sem, ha szeretné: Joe Biden amerikai elnök kormányzata novembertől megtiltotta a fejlett technológiai megoldások kínai exportját és gyártását. Így pedig Peking maga is csúcstechnológiás eszközök nélkül marad, amelyek több éves, hanem évtizedes lemaradást jelentenek a technológiai szektorának.

Másrészről a legtöbb ipari jogvédett mikroelektronikai megoldás kifejlesztése évtizedeket is felemészthet, az orosz technológiai szektor pedig ugyan szoftveresen erős, de már a szovjet korszakban sem volt fejlett hardveres téren. Bár voltak törekvések a gyártókapacitások fejlesztésére, ezek még vagy nem értek révbe, vagy kudarcba fulladtak.

A Bloomberg News október elején arról számolt be, hogy Oroszország évek óta próbálja csökkenteni a haditechnikai eszközök széles skálájának importfüggőségét - és egy 2021-es belső felülvizsgálat megállapította, hogy szinte minden mérőszámban elmarad attól.

Az Egyesült Államok a háború kitörése óta szorgalmazza, hogy Oroszország félvezetőszállításait elvágják. „Az egyik dolog, amit meg tudtam tenni, és ezt nem titkolom, mert - Oroszország tevékenysége miatt - korlátoztuk a képességüket, hogy hozzáférjenek ezekhez az anyagokhoz” – mondta Joe Biden elnök csütörtökön.

„Nem tudják újraépíteni azokat a pusztító fegyverrendszereket, hogy Ukrajnában is a civileket támadják. Nem vicc. Ez nagy különbséget jelent. Ezek a dolgok számítanak, és nagyon sokat számítanak” – magyarázta az elnök.

Gyártani nem, csempészni tudnak

Oroszországnak viszont a szovjet korszakból, ha technológiai alapjai nincsenek is, tapasztalata bőven van arról, hogyan kell eszközöket becsempészni az országba, vagy kémkedés révén kijátszani a szankciókat a hadsereg ellátása érdekében. A RUSI augusztusi tanulmánya 27 fejlett orosz fegyverrendszerről 450 egyedi, külföldön gyártott alkatrészt talált, amelyek többségét az Egyesült Államokban, a többit pedig Európában és más, Oroszországgal szemben szankciókat bevezető országokban gyártották.

„A fegyverplatformokban használt olyan gyakori alkatrészek, mint a mikroprocesszorok, analóg-digitális átalakítók és mikrovezérlők a kereskedelmi termékek széles skálájában, például televíziókban, autókban, számítógépekben és fényképezőgépekben is megtalálhatók” – mondta Byrne, a RUSI-jelentés egyik szerzője.

Csakhogy itt a chiphiány is az oroszok ellen dolgozik: a globális félvezetőpiaci ellátási zavarok több céget is arra késztettek, hogy szétszereljék olcsó eszközeiket, hogy a chipeket aztán a jobb nyereségkulcsú termékekben használják fel. Szóval a piacról még konkurenciája is van az orosz hadseregnek.

Áramszámla kalkulátor A normál áram havi éves B éjszakai áram havi éves Kiszámol