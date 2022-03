Dermesztő sokkba került Oroszország, súlyos inflációs ütést kaptak

Súlyos csapást mértek a nyugati szankciók az orosz gazdaságra, ennek hatásai pedig elérték az orosz embereket is: az elmúlt héten 15 százalék közelébe gyorsult a pénzromlás. Az ország történetében ugyan nem példátlan az ilyen magas infláció, de most rekordgyorsasággal szakadt be a szint.