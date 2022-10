Az orosz jegybankot kényszerpályára állították a szankciók és a háború

Oroszországban a központi bank a háborús gazdasági sokk után kamatvágásokba kezdett. Azonban most satuba került a moszkvai jegybank: a szankciók és a háborús kiköltekezés hatására az infláció alig lassul, az orosz emberek életminősége jelentősen romlott. Az energiabevételek is visszaestek az uniós büntetőintézkedések hatására. Most vagy engednek Vlagyimir Putyinnak és egy kamatvágással rontanak a helyzetükön, vagy legjobb esetben is helyben hagyják a jelenlegi kamatszintet.