Sergej Sumlenny feltette a kérdést a német kancellárnak, eljött-e az ideje, hogy Leopard tankokat küldjenek Ukrajnába.

The building where the the visa office of the German embassy in Kyiv was located was hit by Russians today. Any reaction of @Bundeskanzler @ABaerbock @BMVg_Bundeswehr ? Maybe some Leopards can be sent to check the situation on the ground? pic.twitter.com/hU2wVWrK87