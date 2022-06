"A pénzeszközöket részben a gazdasági fejlődés stabilitásának biztosítását célzó intézkedések végrehajtására fogják felhasználni a külső korlátozások körülményei között" - áll a Kreml azon közleményében, amelyben bejelentették, hogy 551,4 milliárd rubelt utaltak a vészhelyzeti tartalékba a Reuters szerint.

A tartalékok feltöltése az Oroszország számára létfontosságú olaj- és gázexportból származó megnövekedett profitból származik, amely a nyugati szankciók ellenére naponta több százmillió dollárt hoz a költségvetésbe. Egyelőre, mert az Európai Unió már bejelentette, hogy embargót vezet be az orosz olajra az év végéig. Így várhatóan fokozatosan csökkennek majd az eladásokat.

A nyugati országok példátlan szankciócsomaggal sújtották Oroszországot, beleértve a központi bank arany- és devizatartalékainak mintegy felének - azaz 300 milliárd dollárnak (111 280 milliárd forint) - a befagyasztását, miután Moszkva február 24-én több tízezer katonát küldött Vlagyimir Putyin elnök parancsára Ukrajnába egy általa "különleges katonai műveletnek" nevezett invázióban.

Oroszország korábban az olaj- és gázprofitot a 198 milliárd dolláros szuverén vagyonalapjába irányította, amely egy válságos időkre szánt tartalék, amely nagy beruházási projektek finanszírozására szolgál. A vésztartalékalap azonban rugalmasabb pénzalap, amely lehetővé teszi a kormány számára, hogy betömje a költségvetés hiányát, támogassa a szociális kiadásokat, például a közelmúltban végrehajtott sürgősségi nyugdíjemelést, és reagáljon a fenyegető gazdasági válságra. A kormány májusban 791,6 milliárd rubelt (5030 milliárd forintot) tett hozzá ugyanehhez az alaphoz.

Oroszország gazdasága az elmúlt több mint két évtized legnagyobb recessziója előtt áll, mivel a Nemzetközi Pénzügyi Intézet (International Financial Institute) szerint 15 évnyi gazdasági növekedést emészthet fel idén a háború és az arra adott nyugati szankciók által okozott kár.

A most bejelentett 3525 milliárd forintnyi utalásról egyébként nehéz megmondani, hogy azon túl, hogy a hivatalos valutaárfolyamok alapján nagy összegről van szó, valójában mennyit is ér most a rubel. Az orosz valuta árfolyama értelmezhetetlen, mivel azt mesterségesen tartja magasan a Kreml és az orosz központi bank. Jelentős részében a tőkekorlátozásoknak köszönhető az erősödés, de a boltokban termékhiány van, az infláció májusban 17,5 százalék volt (legalábbis a hivatalos adatok szerint).

A Kreml már megkezdte erőforrásainak bevetését az ország legnagyobb vállalkozásainak támogatására, hogy megpróbálja enyhíteni a gazdasági válságot, amelynek következtében az infláció máris az elmúlt két évtized legmagasabb szintjére emelkedett, és a következő hónapokban a háztartások jövedelmei is zuhanni fognak.

Májusban a kormány 4 milliárd dollárt juttatott az Orosz Vasutaknak, az ország legnagyobb munkaadójának, és 1,75 milliárd dollárt ígért az állami tulajdonú Aeroflot légitársaságnak.