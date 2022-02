Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön a Kremlben összehívta az ország 13 leggazdagabb és legbefolyásosabb üzletemberét, mivel az államfő belső köreit súlyosan érintette a csütörtökön eszkalálódott orosz-ukrán konfliktus - jelentette a TASZSZ állami hírügynökség.

Az Ukrajna elleni támadás világszerte destabilizálta a piacokat és Putyin közvetlen szövetségeseinek vagyonát is megtépázta: az elmúlt napokban több tízmilliárd dollár "tűnt el" az orosz milliárdos elit vagyonából, mivel az ország tőzsdéje csütörtökön 30 százalékot meghaladó mínuszban zárt és a rubel árfolyama is bezuhant, miután Ororszország csütörtökön teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen.

Oroszország 116 leggazdagabb embere február 16 óta közel 90 milliárd dollárt vesztett. Ebből becslések szerint 39 milliárd dollárt csak a háború kirobbanásának napján, miután a moszkvai tőzsdén a MOEX indexe 33,28 százalék eséssel, 2058,12 ponton fejezte be a napot.

Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az Európai Unió által már célba vett milliárdos oligarchák és vállalkozások szűk körén túlmutató szankciók veszélye ráadásul tovább ronthatja Oroszország leggazdagabbjainak vagyonát.

A találkozón résztvevő milliárdosok közül legalább öten a nap legnagyobb vesztesei közé sorolhatók. Vagit Alekperov, Leonyid Mihelson, Alekszej Mordashov, Vlagyimir Potanin és Szulejman Kerimov fejenként 1 milliárd dollárnak mondhattak búcsút egy nap leforgása alatt - írja a Forbes.

Vagit Alekperov egykori szovjet miniszter, a Lukoil egyik alapítója az ország egyik legnagyobb olajtermelőjét érte a legnagyobb csapás: az orosz olaj- és gázipari részvények zuhanásával 21,6 milliárd dolláros becsült vagyonából 15,4 százalék tűnt el. A Londonban és Moszkvában is jegyzett Lukoil-részvények több mint 30 százalékot estek a katonai akció megkezdése óta.

Gennagyij Timcsenko szintén azon üzletemberek közé tartozik, akit súlyosan érintettek a brit szankciók. Timcsenkónak ugyanis számos orosz nagyvállalatban van érdekeltsége, többek között a Novatek gázipari vállalatban és a Sibur petrolkémiai gyártóban - vagyona 1,7 milliárd dollárral lett rövidebb.

A brit kormány a hét elején három másik szupergazdag orosz üzletembert is szankcionált, közük Putyin egykori vejét, Kirill Shamalovot, akit szintén érzékenyen érintett az orosz bankok vagyonának befagyasztása - írja a portál.

A brit ellenzéki törvényhozók eközben Boris Johnson miniszterelnököt felszólították, hogy fagyassza be Roman Abramovics vagyonát is, aki a Chelsea FC labdarúgócsapat tulajdosona. Abramovics a Szovjetunió bukása után az orosz olajiparban is fontos szereplővé vált. A sportdiplomáciában azonban fokozott figyelemmel kísérik az üzletember elleni szankciókat, ugyanis a Chelsea-nek szánt 2 milliárd dolláros kölcsöne foroghat kockán.

