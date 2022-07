Az Ukrajnában dúló háború negatívan hat a már korábban is gondokkal küzdő román gazdaságra, azonban profitálhatna is belőle, mégpedig úgy, hogy Romániába csábítja az Oroszországból kivonuló cégek egy részét - írja a Maszol. A tranzakciós tanácsadással foglalkozó Novus Capital 35 olyan vállalatot azonosított be, melyek potenciális befektetők lehetnek.

A listán sok a globálisan is jelentős finn vállalat, melyek a földrajzi közelség, valamint a nagy, 145 milliós piac miatt telepedtek meg Oroszországban. Ezek közé tartozik a papírt és papírtermékeket gyártó Stora Enso, a tejtermékeket előállító Valio, az élelmiszeripari Paulig, Fazer, Raisio és Atria, valamint az építőipari és ingatlanfejlesző YiT. Romániában jelenleg nagyon kevés finn tőkéjű cég működik.

A kivonuló nagyvállalatok között természetesen nem csak finnek vannak. Távozik Oroszországból többek között a dohányipari Imperial Brands (Nagy-Britannia), a nehézipari Kinross (Kanada), a sörgyártó ABInBEV (Belgium), a kozmetikumokat gyártó Wella (Németország), az informatikai Software One (Svájc) és a gyógyszergyártó Bristol Myers Squibb (Egyesült Államok). Ezek többsége orosz vásárlóknak adták el ottani érdekeltségeiket, jóval áron alul.

Levadásznák a vállalatokat



„Több tízmilliárd dollárnyi tőke távozik Oroszországból. A célunk 12-24 hónapos távlatban az, hogy minél többet megszerezzünk ezen befektetések közül” – nyilatkozta a Ziarul Financiar gazdasági napilapnak Alex Milcev, az EY globális tanácsadó cég romániai kirendeltségének egyik igazgatója.

Földrajzi helyzete miatt Románia hátrányban van Magyarországgal, Szlovákiával, Csehországgal vagy Lengyelországgal szemben olyan beruházások megszerzése terén, melyek Nyugat-Európa számára termelnének. Ugyanezen azonban előnyt jelent, ha egy befektető üzeméből a termékek az ukrán, kazah, moldvai vagy grúz piacra kerülnek. Ennek ellenére, a befektetések megszerzése nem lesz könnyű.