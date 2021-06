Oroszország hadserege idén 20 új egységet sorakoztat fel az ország nyugati részén, hogy ellensúlyozza a NATO által jelentett növekvő fenyegetést - közölte a CBS szerint a védelmi miniszter hétfőn. Szergej Sojgu a bejelentést egy magas rangú katonai tisztviselőkkel tartott találkozón tette. Rámutatott az amerikai stratégiai bombázók által egyre nagyobb számban végrehajtott gyakorlórepüléseire Oroszország határai közelében, valamint Sojgu szerint egyre több NATO-hoz tartozó hadihajó állomásozik az orosz felségvizek közelében.

Hozzátette, hogy a nyugat-oroszországi katonai egységek idén mintegy 2000 új harcászati eszközt helyeztek üzembe. Ez párhuzamosan történt azzal, hogy áprilisban nagy méretű csapatösszevonást tartott az orosz hadsereg az ukrán határ mentén a Donbasz régióban. A Donyeck-medence néven ismert területen százezernél is több orosz katonát vontak össze, ami miatt az Egyesült Királyság több rombolóhajót is a Fekete-tengerhez vezényelt. Az Egyesült Államok pedig a lengyel katonai támaszpontokon erősítette jelenlétét, míg a francia haditengerészet is felkészült a beavatkozásra.

Hétfőn az orosz tervekről kérdezve Jens Stoltenberg NATO-főtitkár megjegyezte, hogy "Oroszország az elmúlt években nagymértékben beruházott új, modern katonai felszerelésekbe, a hagyományosoktól a nukleáris fegyverrendszerekig", és "hajlandó volt katonai erőt alkalmazni a szomszédok ellen, Grúziában, Ukrajnában".

"Ez az egyik fő oka annak, hogy a NATO az elmúlt években emelt (fegyveres erőinek) készenlétén" - mondta újságíróknak a szövetség kül- és védelmi minisztereinek keddi ülése előtt. Jelenleg több ezer NATO-katona, több hadihajó és több tucat repülőgép vesz részt az Atlanti-óceánon át, Európán keresztül a Fekete-tenger térségéig húzódó hadgyakorlatokon.

A NATO szerint a hadgyakorlatok nem Oroszország ellen irányulnak, de a Steadfast Defender 21 nevű katonai szimuláción azt vizsgálják, hogy a 30 nemzetet tömörítő katonai szervezet hogyan reagálna egy bármelyik tagja elleni támadásra. Tesztelik a NATO azon képességét, hogy az Egyesült Államokból csapatokat tudjon telepíteni és az utánpótlási vonalakat nyitva tudja tartani.

Közben Oroszország is hadgyakorlatot szervez Fehéroroszországgal közösen: a Kreml állítja, a manőverek "kizárólag védelmi jellegűek". Elemzők szerint viszont inkább arról van szó, hogy Moszkva így mutatja ki politikai támogatását szövetségese, Fehéroroszország felé, amely egy disszidens újságíró letartóztatására irányuló csel részeként eltérített egy Görögországból Litvániába tartó Ryanair-gépet. Az Európai Unió kalózkodásként jellemezte a járat eltérítését, és válaszul kitiltotta a fehérorosz felség jel alatt repülő gépeket a légteréből, valamint azt tanácsolta az európai légitársaságoknak, hogy kerüljék el Fehéroroszországot.