Oroszországban legutoljára 2010-ben tartottak népszámlálást, az idén szervezett számlálás lesz sorrendben a harmadik a Szovjetunió bukása óta – írja a Szabad Európa. A népszámlálás megtartását nehezíti, hogy az elmúlt hetekben meredeken nőtt a Covid–19-fertőzések és a halálesetek száma, miközben az oltási kampány továbbra sem elég eredményes a tömeges fertőzés visszaszorítására. A hatóságok ennek hatására úgy döntöttek, hogy a népszámlálás nagy részét online végzik, miközben a népszámlálást végző biztosokat rendszeresen tesztelik.

A népszámlálás november 14-ig tart, az előzetes eredmények áprilisban várhatók.

A járvány kezdete óta az oroszországi koronavírus-munkacsoport közel 7,9 millió megbetegedést és 220 315 halálesetet jelentett – ez a legmagasabb halálozási szám Európában és az ötödik legmagasabb a világon. Azonban az állami statisztikai hivatal, a Roszsztat adatai szerint ennél is magasabb a pandémiás halálozási ráta. A hivatal szerint ha azokat a haláleseteket is számolják, amelyeknél nem a vírus volt a fő ok, már több mint 418 000 Covid–19 vírussal fertőzött ember halt meg. Ha ezt a magasabb számot vesszük alapul, Oroszország a negyedik legsúlyosabban érintett ország lenne a világon, megelőzve Mexikót.

A súlyos járvány miatt sokan úgy vélik, rossz ötlet ilyen helyzetben megtartani a népszámlálást: a SuperJob portál felmérése szerint az oroszok 19 százaléka azt mondja, egyáltalán nem fog részt venni a népszámlálásban.

Oroszország az elmúlt két-három évtizedben komoly demográfiai válsággal küzdött, amelyet tovább rontott a járvány. A Roszsztat szerint Oroszország lakossága tavaly 510 ezer fővel csökkent; ez tizenöt éve a legmeredekebb csökkenés. Megállapították azt is, hogy idén a járvány újabb hullámának hatására január és augusztus között további 595 ezer fővel csökkent az 146,2 millió fős ország lakossága. A Roszsztat számításába beleszámítja az Ukrajnától elcsatolt Krím lakosságát is, mintegy 2,4 millió embert.