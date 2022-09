Augusztusban majdnem teljesen eltűnt az orosz költségvetés idei többlete, miután az energiahordozók exportjából származó bevételek jelentősen zuhantak. A hónap során a költségvetés hiánya elérte a 360 milliárd rubelt, ami nagyjából 5,9 milliárd dollárnak felel meg.

Július végéig még rekordmértékű többletet tudott felmutatni az orosz állam, a hónap végén 500 milliárd rubel pluszban álltak, ez zsugorodott augusztus végére 137 milliárd rubelre - írja összefoglalójában a Financial Times. A félév végén a költségvetési szufficit elérte az 1370 milliárd rubelt, köszönhetően a háború miatt egekbe szaladó energiaáraknak.

A lap szerint mostanra az Oroszországból Európába irányuló gázszállítások mennyisége a háború előtti ötödére zuhant. Szeptember elején az oroszok elzárták a Északi Áramlat 1 gázvezetéket, amely a Balti-tenger alatt szállít gázt Németországba. Mostani információk szerint a vezetéket addig nem nyitják meg, amíg a nyugati országok nem szüntetik meg a Moszkva ellen Ukrajna megtámadása miatt hozott szankciókat.

Rosszkor jött a rossz hír

A költségvetésről szóló kedvezőtlen hír nem sokkal azután látott napvilágot, hogy az orosz hadsereg régen nem látott mértékű meghátrálásra kényszerült Ukrajnában. Az adatok szerint az olaj- és gázexportból származó bevételek, amelyek az orosz költségvetés mintegy felét teszik ki, 18 százalékkal csökkentek a január-augusztusi időszakban az előző évhez képest.

Az Európai Unió az orosz szénre is importtilalmat vezetett be. Az orosz kőolaj hajókon történő importjára vonatkozó tilalom decemberben lép életbe - emlékeztet a brit pénzügyi lap. A nem olaj- és gázexportból származó orosz bevételek is jelentősen, 37 százalékkal estek éves összehasonlításban az adatok szerint.

Meginogni látszik az ellenálló képesség

Az orosz gazdaság kezdetben ellenállónak tűnt az Ukrajna megtámadását követően ellene hozott szankciókkal szemben, amely többek között az orosz devizatartalékok mintegy felének befagyasztását is jelentette. Azonban a Gazprom orosz állami gázvállalat a hónap során arról számolt be, hogy éves szinten 15 százalékkal esett vissza kitermelése. Az exportált gáz mennyisége, amelynek fele Európába irányul, több mint harmadával lett kevesebb. A bevétel-visszaesés várhatóan még erőteljesebb lesz, miután felfüggesztették a gázszállítást Északi Áramlat 1-en keresztül.

Az orosz gazdaság júliusban 4,3 százalékkal zsugorodott az előző év hasonló időszakához képest a gazdasági minisztérium adatai szerint. Az Aton nevű orosz brókercég szakértőinek becslésére támaszkodva a Financial Times azt írja, hogy 2023-ban a csökkenő energiaexport miatt további öt százalékkal zuhanhat az orosz bruttó hazai termék nagysága. Nemrég az orosz jegybank is figyelmeztetett, az ország exportja várhatóan tovább olvad.

Az orosz monetáris politika irányítói pénteken tartanak ülést amelyen döntenek a kamatok további alakulásáról. Az Ukrajna elleni invázió és az arra válaszként meghozott szankciós intézkedések után tavasszal 20 százalékra emelték az irányadó rubelkamatot és komoly korlátozásokat vezetett be a tőkeáramlásokra. Azóta folyamatosan csökkentették a hitelezési költségeket, az irányadó kamat most 9 százalékon áll .