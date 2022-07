Ő Vlagyimir Putyin elnök és a Kreml legújabb kritikusa, akit tevékenységéért szabadsegvesztéssel büntetnek.

Az orosz főügyészség a minap két oknyomozó portált is nemkívánatosnak nyilvánított, tehát gyakorlatilag megtiltotta tevékenységüket az országban. A Bellingcat és az Insider nevű oldal egyaránt szerepelt már a külföldi ügynökök listáján: a Bellingcat tavaly október, az Insider július óta.

A Bellingcat oroszok által elkövetett háborús bűnökkel foglalkozott, valamint leleplezte azokat az ügynököket is, akik Alekszej Navalnijt megmérgezték Szibériában, illetve a Délnyugat-Angliában idegmérget bevető orosz ügynököket is ők azonosították be - írja a lap.

Folytatódnak a légicsapások

Közben folytatja a légitámadásokat az orosz hadsereg Kelet-Ukrajna, például Kramatorszk ellen. Az országba pénteken érkeztek meg az első amerikai és brit, nagy hatótávolságú M270-es típusú rakétasorozatvető rendszerek, amelyek új lendületet adhatnak az ukrán ellentámadásnak.

Kijev szerint az orosz hadsereg ereje jelentősen csökken, ugyanis állításuk szerint 30 katonai objektumukat sikerült megsemmisíteniük. Ugyanakkor azt is megerősítette az ukrán vezetés, hogy májusban volt a legmagasabb a civil áldozatok száma, és abban a hónapban naponta mintegy 100 ukrán katona esett el a harcokban - írja az Euronews.