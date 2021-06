Vlagyimir Putyin orosz elnök a pénteki szentpétervári nemzetközi gazdasági fórumon jelentette be, Sebastian Kurz osztrák és Gerhard Schröder volt német kancellár mellett. Oroszország és Ukrajna kapcsolata a 2014-es majdan tüntetések után romlott meg, Moszkva annektálta a Krím-félszigetet és Kelet-Ukrajnában azóta is fegyveres konfliktus zajlik a felek között. A Kreml már régen számolt azzal, hogy Ukrajnát kirakja a gázellátási útvonalából, amelyet sokáig az akadályozott meg, hogy más tranzit nem volt Európa felé. Most viszont az utolsó akadályok is elhárultak az Északi Áramlat 2 gázvezeték használatba vétele elől.

Putyin elmondta, hogy a németországi vezeték első, Északi Áramlat 2 nevű láncszeme elkészült, és a Gazprom orosz állami vállalat készen áll arra, hogy megtöltse gázzal. "A Gazprom készen áll a szállításokra, de minden a német szabályozó hatóságtól függ" - mondta az orosz elnök az EuObserver szerint.

Amikor a szentpétervári fórum moderátora megemlítette, hogy az orosz gáz jelenleg Ukrajna EU-ba vezető tranzitvezetékeit "táplálja", Putyin közbeszólt, mondván: "Úgy gondolja, hogy mindenkit etetnünk kellene? Van ilyen kötelességünk, hogy mindenkit etessünk, vagy mi?" - fricskázott vissza Putyin. Majd kicsit enyhébben szólva azt mondta, tiszteletben fogja tartani az ukrajnai tranzitszállítására vonatkozó meglévő szerződéseket, amelyek évi mintegy 2 milliárd eurót jelentenek Kijevnek.

"Minden lehetséges, készen állunk rá, és akarjuk is [a jövőbeni ukrajnai tranzitot], de szükségünk van ukrán partnereink jóakaratára" - kontrázott gyorsan a hosszútávú kilátásokra rátérve a beszámoló szerint. "Ne a hadsereg fenntartására költsünk pénzt, és ne a donbászi problémák erőszakos megoldására irányítsuk, hanem a gazdaság javítására, az emberekkel való együttműködésre - értik?" - mondta Putyin.

A politikai indíttatású gáztranzit-leállítás veszélye, amely Lengyelországot és a balti államokat is érintheti, volt a fő ok, amiért ők és az USA ellenezték az Északi Áramlat 2-t. A szintén érintett Magyarország, nem kommentálta a lépést, legfeljebb kettősmércét emlegetett, mondván, hogy Budapest végül elbukta a Déli Áramlat gázvezetéket az unió ellenállása miatt. Angela Merkel német kancellár azonban végig támogatta azt, hogy a németek számára olcsóbb és biztonságosabb legyen a gázszállítás. Elődje, Schröder most a Gazpromnak dolgozik.

"Osztrák vállalatok vesznek részt ebben [az Északi Áramlat 2-ben]. Mi, valamint Németország és néhány más európai ország is pozitívan látjuk" - mondta Sebastian Kurz osztrák kancellár videós bejelentkezésében, majd arról beszélt, hogy "az Északi Áramlat 2 most biztonságos, modern gáztranzitot biztosít számunkra ... nagyon optimisták vagyunk ezzel kapcsolatban".

Korábban az osztrák államfő támogatta az Oroszországgal szemben az ukrajnai invázió miatt bevezetett régi uniós szankciókat, amelyek újratárgyalása júniusban és szeptemberben esedékesek. Megvédte az orosz szövetséges Fehéroroszországgal szembeni új uniós büntetőintézkedéseket is, amiért az nemrégiben eltérített egy Ryanair-járatot, hogy elraboljon egy Lengyelországban élő ellenzéki aktivistát, Roman Protaszevicset.