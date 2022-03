Szerdától valutához készpénzben csak a devizabetétek tulajdonosai férhetnek hozzá, de ők is csak korlátozott összeg erejéig és csak dollárban. Egyáltalán nem lesz legálisan lehetőség arra, hogy valaki készpénzben például euróhoz jusson Oroszországban – írja az MTI.

Az orosz jegybank szerda hajnalban jelentette be a készpénzes valutavásárlás tilalmát és azt, hogy hat hónapra 10 ezer dollárban korlátozza a készpénzfelvételt a devizaszámlákról és -betétekről. Aki ennél több pénzhez szeretne jutni, annak rubelben adják ki a kért összeget aznap érvényes piaci árfolyamon.

A készpénzkifizetés kizárólag dollárban lehetséges, függetlenül attól, hogy milyen devizában van elhelyezve a számlán. Szükség esetén más devizák átváltása dollárra az aznap érvényes piaci árfolyamon történik.

A közlemény szerint a bankok a következő hat hónapban nem adhatnak el valutát magánszemélyeknek, ugyanakkor valutát rubelre beváltani korlátozás nélkül lehet.

A jegybank rámutatott arra, hogy a magánszemélyek továbbra is tarthatnak pénzt devizabetéteikben és -számláikon. Minden pénzeszközt abban a pénznemben vezetnek és könyvelnek el, amelyben megnyitották a számlát vagy betétet. A betétek utáni kamatot továbbra is abban a devizában számítják fel, amelyben megnyitották.

Lehetőség van új devizaszámlák és -betétek nyitására, de a március 8-ika után nyitottak esetében a készpénzfelvétel már csak rubelben történhet, az aznap érvényes piaci árfolyamon.

A Twitterre kitett videók szerint tömött sorok állnak a pénzkiadó automatáknál.

The panic continues in Russia. This footage reportedly from Moscow shows a long line for an ATM … at 2am. https://t.co/xrPMMzTKYs pic.twitter.com/VkeVrukyxu