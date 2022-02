A nyugati vezetők elborzadva figyelték, ahogy csütörtökön orosz tankok gördültek be Ukrajnába. Az olyan bankfőnököknek, mint Frédéric Oudéa a Société Générale és Andrea Orcel az UniCredit vezetője, több félnivalójuk van, mint a legtöbbeknek. A STOXX Euro 600 bankindex csütörtöki 8 százalékos esése és az olyan amerikai hitelezők, mint a JPMorgan részvényeinek 3 százalékos árfolyamcsökkenése a kockázatok hármasát tükrözi – írja a Reuters.

Az eladási hullám részben a borúsabb gazdasági kilátásoknak köszönhető. Egy elhúzódó konfliktus felhajtaná az energia- és élelmiszerárakat, rontaná a fogyasztói bizalmat és lassítaná a jegybanki kamatemelések ütemét. A pénzpiaci árak azt sugallják, hogy a befektetők most úgy gondolják, hogy az amerikai jegybank kevésbé valószínű, hogy márciusban 50 bázisponttal emeli az irányadó kamatlábakat. Ez kihat a nyugati bankok várva várt nyereségére, amely jelentősen javulna magasabb kamatok mellett.

A szankciók további problémát jelentenek. Az olasz, francia és osztrák bankok 2021 szeptemberében együttesen 68 milliárd dollárnyi kitettséggel rendelkeztek Oroszországban, ami majdnem ötszöröse az amerikai hitelezők teljes összegének.

Ennek nagy része nagy orosz vállalatoknak nyújtott határokon átnyúló hitelezés. Ha nem javul a belföldi helyzet, vagy a rubel összeomlik, az orosz hitelfelvevőknek nehézséget okozhat a hitelek visszafizetése.

Oroszország esetleges kizárása a SWIFT bankhálózatból megnehezítheti az UniCredithez és a SocGenhez hasonló bankok számára a kamatok beszedését. A francia csoportnak 2020 végén 3 milliárd eurónyi kitettsége volt nagyobb orosz vállalatokkal szemben az Európai Bankhatóság adatai szerint, míg olasz riválisának mintegy 5 milliárd eurónyi határon átnyúló orosz hitelállománya van. A hitelezők már most növelik a potenciális nemfizetésekkel szembeni céltartalékokat - mondta egy vezető bankár a hírügynökségnek.

Egy másik tényező a nyugati bankok orosz leányvállalatait érinti. A Raiffeisen helyi egysége például tavaly az anyavállalat nyereségének egyharmadát hozta. Ezek az üzletágak súlyos veszteségekkel szembesülnének, ha a gazdaság bedől a szankciók miatt.

Az a veszély is fennáll, hogy az orosz hatóságok az olyan hitelezőkkel szembeni nyugati szankciókra, mint a Sberbank és a VTB, a külföldi tulajdonú bankok hazai lefoglalásával válaszolnak. A legrosszabb forgatókönyv szerint, ha a hitelezőknek le kellene írniuk az orosz leányvállalataikban lévő saját tőkét, a Raiffeisen elsődleges alapvető tőkearányos tőkemutatója 1 százalékponttal csökkenne - számolták ki a JPMorgan elemzői. Az UniCredit esetében ez legfeljebb 40 bázispontot jelentene. Az ilyen forgatókönyvek most még távolinak tűnnek, de már most is kellő aggodalmat okoznak.

