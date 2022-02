Meg nem erősített hírek szerint a csernobili atomerőmű környékén is összecsaptak ukrán és orosz erők. Az Aljazeera beszámolója szerint az orosz erőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a területen jelentős mennyiségű nukleáris anyag is található, amelyek rendkívül veszélyesek lehetnek, ha az összecsapások során találatok érik ezeket a tárolókat.

A csernobili erőmű köré létrehozott védett zóna 30 kilométeres átmérőjű, a létesítmény Kijevtől bő egy órányi autóútra van. A szarkofágba zárt erőművet a katasztrófa óta szereli szét és le egy nagy létszámú nemzetközi szakértői kontingens. Ennek megfelelően jelentős mennyiségű sugárzó anyagot is kezelnek.

A hírcsatorna nem adott többletinformációt arról, hogy az oroszok milyen szándékokkal támadják a létesítményt, már ha a híradások helytállóak.

Erről számolt be egy Twitter-bejegyzésben Volodomir Zelenszkij ukrán elnök is.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.