A csütörtök reggel óta tartó orosz megszállásra válaszul az Európai Unió tagállamainak vezetői hajnalba nyúlóan tárgyaltak a következő szankciós csomagról. Az Ukrajnára zúduló rakéták és közel 200 ezer orosz katona nem bizonyult elégnek ahhoz, hogy az EU egységesen tudjon dönteni Oroszország a nemzetközi pénzügyi tranzakciókat lehetővé tevő SWIFT rendszerről való leválasztásáról.

Donald Tusk, az európai néppárt jelenlegi elnöke és volt lengyel miniszterelnök, a tárgyalás után péntek reggel keményen bírálta azokat az országokat, amelyek a fokozatos szankcióbevezetések mellett kampányoltak. Twitter bejegyzésében azt írta:

Ebben a háborúban minden valós: Putyin őrülete és kegyetlensége, az ukrán áldozatok, a Kijevre zuhanó bombák. Csak a szankciók színleltek. Azok az EU-s kormányok amik blokkolták a kemény döntéseket (többek közt Németország, Magyarország, Olaszország) szégyent hoztak magukra.

Olaf Scholz német kancellár, már a tárgyalás megkezdése előtt jelezte, hogy szerinte még várni kell a SWIFT opció bevetésével, így a szorosabb orosz kapcsolatokkal rendelkező tagállamoknak volt ki mögé beállniuk.

A megbeszélésre Volodimir Zelenszkij ukrán államfő is bejelentkezett és személyesen kérte a tagállamok vezetőit, hogy ne késlekedjenek a válaszcsapással, hiszen emberéletekről van szó. Ahogy azt a tárgyalást követő reggeli beszédében is elmondta, többnyire támogató szavakat kapott. Az Egyesült Államok elnöke Joe Biden, és a brit miniszterelnök Boris Johnson is az EU döntéshozóit tették felelőssé, az elmaradt megtorlásért.

A Politico cikke szerint felmerülhet a kérdés, hogy milyen szintű agresszióra tartogatja az EU a legdurvább szankcióit, mikor az unió külügyi és biztonságpolitikai főtanácsosa, Josep Borrell is a Európa második világháború utáni történelmének legsötétebb órájának nevezte Ukrajna megszállását.

Az Ukrajnával kapcsolatos legfontosabb híreket ezen a linken olvashatja.