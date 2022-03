Az ukrajnai invázióval szemben miért vonakodik a Nyugat attól, hogy a rendelkezésre álló gazdasági szankciók teljes skálájával sújtsa, ahogyan azt más gazemberállamokkal szemben is tette? A válasz egyszerű: Olaj és földgáz – írja a CNN.

Oroszország a világ legnagyobb földgázexportőre és az egyik legjelentősebb olajexportőr. Egyes szakértők szerint az export leállítása egyes becslések szerint akár 50 százalékkal is megemelheti ezeknek az árucikkeknek az árát, ami jóval több, mint a múlt héten tapasztalt szerényebb, egy számjegyű árnövekedés.

Az Oroszországgal szemben a héten bejelentett szankciók között az energiaiparát érintő kivételek is szerepelnek. Ha a Nyugat betiltaná az orosz energiaexportot, az olyan mértékben felhajtaná az energiaárakat, ami inkább kedvezne az orosz gazdaságnak, mintsem ártana neki. Oroszország más vevőket találhatna az energiára, például Kínában, és így nem kevesebb, hanem több pénz érkezne be. Oroszország más természeti erőforrásokban is bővelkedik, többek között faanyagban és számos ásványi anyagban. A repülőgépgyártáshoz nélkülözhetetlen titánium második legnagyobb termelője, Ukrajna pedig az ötödik legnagyobb termelője a fémnek. A Boeing bajba kerülhet, ha a szállítások megszűnnek.

Oroszország azonban nem egy hatalmas piac a nyugati nemzetek exportja számára. Az Egyesült Államok tavaly mindössze 6,4 milliárd dollár értékben exportált árut Oroszországba a kereskedelmi minisztérium adatai szerint, ami soknak tűnhet, de valójában kevesebb mint egyötöde a kis Belgiumba irányuló exportnak. Összehasonlításképpen, a Kínába exportált amerikai áruk tavaly 151 milliárd dollárt tettek ki - áll a CNN-es cikkben. Az ország továbbra is vezető szerepet tölt be a katonai technológia és a mesterséges intelligencia területén, nem is beszélve a kriptopénzekről - de a technológia legtöbb más formája esetében importtól függ, nem pedig belső gyártástól. Az Oroszországba irányuló technológiai exportra kivetett szankciók pedig ártanak az ország gazdaságának.

A nagy kérdés az, hogy meddig tartanak a szankciók egy párianemzet ellen?

