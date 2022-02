Oroszország közel áll ahhoz, hogy befejezze az Ukrajna elleni nagyszabású invázió előkészületeit, amely akár 50 000 civil halálát is okozhatja, két napon belül lefejezheti a kijevi kormányt, és humanitárius válságot indíthat el, amely akár 5 millió menekült elindulásával is járhat - derül ki az elmúlt napokban a törvényhozók és az európai partnerek előtt ismertetett frissített amerikai katonai és hírszerzési értékelésekből.

Az aggodalmak fokozódnak, miközben az orosz hadsereg további katonai egységeket küld az ukrán határhoz saját területén és Fehéroroszországban is. Pénteken hét, az értékeléseket ismerő személy szerint 83 orosz zászlóalj - egyenként mintegy 750 katonával - készenlétben áll a támadás megkezdéséhez. Két héttel ezelőtt még csak 60 csapat volt bevethető állapotban. A mostani készültség ráadásul csak 70 százalékos, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök maximalizálni akarja a műveletben résztvevő egységek számát - írja a Washington Post az Egyesült Államok hírszerzői jelentései alapján.

A direkt invázóban több mint 62 000 katona venne részt, további több tízezer pedig a logisztikai, légi és orvosi támogatást biztosíthatja az Ukrajna elleni támadásban. Amerikai tisztviselők szerint az orosz jelenlét Ukrajna határai mentén összesen több mint 100 000 főt tesz ki; egy nyugati biztonsági tisztviselő 130 000-re tette a számot.

A kulcsfontosságú katonai segédcsapatok, köztük a hídépítő egységek továbbra is érkeznek a határra, és több zászlóaljnyi taktikai csoport is a helyszínre tart, csak néhány távoli helyen, például az Északi-sarkvidéken tartózkodó egység maradt a bázisán. Ennek eredményeképpen az amerikai tisztviselők, akik tavaly ősszel kezdetben szkeptikusak voltak egy nagyszabású invázió megindításával kapcsolatban, úgy tűnik, hogy mostanra megváltoztatták az álláspontjukat, mivel a csapatösszevonás folytatódik - mondta egy kongresszusi tanácsadó a lapnak.

Orosz katonai támaszpont Jelnyában, a műholdfelvételen már látszik a nagy méretű csapatösszevonás. Kép: Maxar Technologies

Az értékelések, amelyeket az azokat ismerő személyek megerősítettek, azt is megítélték, hogy a válság diplomáciai megoldására nyitva álló ablak egyre inkább bezárulni látszik. Még akkor is, amikor európai vezetők folyamatosan egyeztetni próbáltak Vlagyimir Putyinnal, további találkozókat terveztek, és a Kreml többször is tagadta, hogy inváziós tervei lennének. De a csapatmozgások nagysága, valamint a szervezettség egyre inkább a katonai támadás felét erősíti. Egy másik jelentés szerint - melyet a Financial Times szerzett meg - Moszkva egy nukleáris fegyverekre is kiterjedő hadgyakorlatot készít elő.

Az új értékelések akkor kerültek napvilágra, amikor Putyin bevédte magát Oroszország keleti határain: a téli olimpia előtt találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel, a két vezető hosszú közleményt adott ki, amelyben megerősítették az Egyesült Államok által vezetett nemzetközi renddel kapcsolatos kölcsönös sérelmeiket, a NATO-bővítéstől az ázsiai-csendes-óceáni térség biztonsági szövetségéig fogalmaztak meg egy elítélő nyilatkozatot. Mivel az Egyesült Államok és szövetségesei kemény szankciókkal fenyegetőztek, amelyek többek között megbéníthatják az orosz olaj- és gázexportot, Moszkva és Peking új energetikai együttműködésről állapodott meg egy Kínába irányuló orosz gázvezetéken keresztül. Sőt, tárgyaltak arról is, hogy a dollárkereskedelmet kikerülve oldják meg az import-export-tevékenységüket, amivel megmenekülhetnek az egyik legfájdalmasabb nyugati szankciótól.

Putyin és Hszi találkozója pénteken, Pekingben. Kép: Getty Images

Amerikai tisztviselők szerint - bár nem becsülték alá a Putyin-Hszi találkozó jelentőségét és a kettejük közötti közeledés szintjét - az, hogy a közleményben nem említették Ukrajnát, azt jelzi, hogy Kína általánosan nyugtalan a katonai beavatkozásokkal és az instabilitással szemben. Így egy ukrajnai orosz invázió "zavart kelthet Pekingben is", mert "azt sugallja, hogy Kína hajlandó eltűrni vagy hallgatólagosan támogatni Oroszország Ukrajnára irányuló erőfeszítéseit" - mondta Daniel Kritenbrink, az Egyesült Államok kelet-ázsiai ügyekért felelős vezető diplomatája pénteken újságíróknak.

A közelmúltbeli amerikai állítások, miszerint Oroszország azt fontolgatja, hogy invázió ürügyén "hamis zászlós" támadást hajt végre és videóra veszi, ahogy ukrán katonának öltöző, de Moszkvának engedelmeskedő katonák orosz emberek ellen követnek el erőszakos akciókat. A Kreml hevesen cáfolta, hogy bármi ilyet terveznének, de a héten az ukrán biztonsági erők letartóztattak több embert, akik a hivatalos közlések szerint ebben részt vettek volna, valamint puccsot hajtottak volna végre Volodimir Zelenszkij kormánya ellen.

Pénteken a washingtoni orosz nagykövetség közzétette Anatolij Antonov nagykövet és a Newsweek közötti levélváltás átiratát, amelyben a diplomata azt mondta, hogy az Egyesült Államok saját maga talál ki ürügyet a háborúra, hogy azt egy háborúhoz használhassa fel.

Az Ukrajna ellen megkezdett művelet a jelentések szerint akár két nap alatt elérhetné Kijevet, ahol egy rövidebb ostromra kerülhet sor. Az ukrán főváros mindössze 750 kilométerre van a magyar határtól, ami autóval 10-11 órás út. Ha az orosz hadsereg belekezd Ukrajna teljes megszállásába, akkor 12-24 órán belül elérhetik Kárpátalját, és Magyarország határára érhetnek.