Az orosz propagandisták legendásan profik és olyan fölényben vannak az orosz médiában, hogy minden lehetőségük megvan feladatuk teljesítésére ukrajnai háború tálalásával kapcsolatban is. Úgy tűnik azonban, hogy ez a válság nem csupán az ukránokkal szemben hatalmas túlerőben lévő orosz hadseregen fog ki, hanem rajtuk is – írja Mark Galeotti politológus professzor a The Spectatoron megjelent cikkében. Ahogy az várható volt fel voltak készülve azokból az összeesküvés-elméletekből, amelyekkel a háború megmagyarázhatatlan kirobbantását indokolják és technikai arzenáljuk birtokában el is kezdhették ezeket letolni az oroszok torkán.

Ezzel egyidejűleg azonban hiába tartja szorosan a markában az állam a televíziót és a legtöbb sajtóorgánumot, az orosz rezsim még nem teljesen totalitárius, következésképpen a periférián van néhány független forrás. Például a Silver Rain rádiócsatorna riportere és a megszólaló betelefonálók könnyeiket alig visszatartva beszéltek a háborúról. Néhány regionális csatornán elkezdtek jelentéseket közölni a hadsereg és a nemzeti gárda odatartózó elesett katonáiról.

Ráadásul a kormány médiagépezete is küszködik ennek a ki nem provokált háborúnak az eladásával. Úgy tűnik, Vlagyimir Putyin államfő csak az ország biztonságáért felelős legfelsőbb vezetőkkel osztotta meg terveit, így az ezeken kívül álló nacsalnyikok csak akkor értesültek az invázióról, amikor az egész világ. Vélhetően a hír kiszivárgását akarták megelőzni, így viszont a sajtó irányítóit is meglepték és felkészületlenül érték a hírek.

Lyuk az információfelhőn

Ennek aztán a cikkíró szerint az lett a végeredménye, hogy bár az általános ködösítés működik – az oroszok ukrajnai népirtásáról szóló mese, amit egy amerikai segédlettel hatalmon tartott, neonáci kormány rezsim követ el –, ám a propagandisták időnként kilépnek a szerepükből, lyukakat ütve az információs ködön. Egy példa Petr Akopov esete, aki a RIA Novosztyi hírügynökségnek írva arról értekezett, hogy a Nyugat magára hagyta Ukrajnát, mert az angolszászok túlerőltették a globális dominancia megszerzéséért folytatott mesterkedéseiket.

Eközben az orosz vezetés ügyködését még inkább imperialistának állítja be, mint a Nyugatét. A véletlenül kikerült kommentárban, amit nyilván a villámháború sikere setén kellett volna élesíteni, azt írja, hogy Oroszország helyreállította történelmi egységét, összeterelte az orosz világot, az orosz embereket, a nagy oroszokat, a fehéroroszokat és a kis oroszokat a teljességükbe. Magyarán nem csupán Ukrajna, hanem Belorusz is Moszkva uralma alatt egyesítendő. A szöveget gyorsan visszavették, ám angolul is megjelent a pakisztáni The Frontier Poston. Micsoda blamázs!

Ez hogy lehet?

Még nehezebb megmagyarázni azt a „bakit”, amit a TASSZ követett el. A hírügynökség egyik híre felmondja az ismert leckét a „speciális katonai műveletekkel” kapcsolatban, majd így folytatja: Az orosz védelmi minisztériumból származó megbízható források szerint Vlagyimir Putyin személy szerint nagyon elégedetlen a katonai előrenyomulás haladásával. Ezután közölnek egy veszteséglistát, beszámolva 146 harckocsi elvesztéséről és 4300 elesett katonáról.

Ezt a hírt is szélsebesen eltávolították a nyilvánosságból, ám az áldozatokról szóló szám feltűnően egybeesik azzal az ukrán adattal, amit az kijevi kormány védelmi miniszterhelyettese közölt. Mi volt ez? Kétbalkezes szerkesztés? Ukrán hackerakció? A TASSZ egyik munkatársának szándékos szabotázsa? Az orosz viszonyokat ismerő politológus cikkíró arra tippel, hogy ahogy mélyül a válság és az oroszok keresik a rafinált módszereket arra, hogyan jelezzék elégedetlenségüket, várhatóan további homokszemek akaszthatják meg egy-egy pillanatra a rezsim propagandagépezetének működését.

Az Ukrajnával kapcsolatos legfontosabb híreket ezen a linken olvashatja.