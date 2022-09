Az oroszok "támadási" hídfőnek használják Szerbiát

Több tízezer orosz érkezett Szerbiába az Ukrajna ellen indított orosz invázió kezdete óta, ezres nagyságrendű az oroszok által újonnan alapított vállalatok száma is. A Moszkvából irányított propagandamédia egyfajta külföldi támaszpontként használja az Oroszországgal most is jó kapcsolatokat ápoló országot az oroszellenes európai blokk fellazítására.