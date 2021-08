A SARS-CoV-2 ellen több vakcina is engedélyezett emberi felhasználásra, amelyek mindegyikét intramuszkuláris injekcióval adják be. Ezek a vakcinák rendkívül hatékonynak bizonyultak a súlyos koronavírusos megbetegedés és a halálozás kockázatának csökkentésében, világszerte sok életet mentettek meg. Bár egy fájó kar kis ár egy fertőző betegség elleni immunizálásért, a Covid-19 vakcinakutatás nem állt le, új vakcinaformákat fejlesztenek ki. Az egyik leginkább kutatott terület, hogy valamilyen tabletta vagy spray formájában juttassák be a szervezetbe az oltóanyagot.

A Lancasteri Egyetem kutatói a Texasi Biomedikai Kutatóintézet tudósaival együttműködve intranazális - vagyis orron át beadható - vakcina kifejlesztésén dolgoznak a SARS-Cov-2 ellen. Ez az eljárás számos előnyt kínál a jelenleg engedélyezett vakcinákkal szemben, többek között a vírusátvitel blokkolásának lehetőségét. A Covid-19 vakcinák következő generációjának képesnek kell lennie arra, hogy megállítsa a vírus átvitelét a már beoltott egyének esetében - idézi a Technology Networks Muhammad Munirt, a Lancaster Egyetem virológusát.

A vírusterjesztést úgy akadályozza, hogy a kórokozós a légzőrendszer egyes sejtjeit fertőzi meg, ahol utódok millióit hozza létre, és elindítja a terjesztést. Ez a folyamat nagyon rövid idő alatt zajlik le, és ha a fertőzés egyszer már elterjedt, nehéz megfékezni. "Ha a légzőrendszerünket bélelő sejteket meg tudjuk tanítani a vírus felismerésére, akkor a vírus ellen azonnal felléphetnek, mielőtt az elkezdené a fertőzést" - magyarázta Munir. Az intranazális vakcina lényegében csírájában elfojtja a SARS-CoV-2-t: a vírust még a fertőzés kialakulása előtt eltávolítja, így csökkenti a vírus másokra való átvitelének esélyét.

A Munir és munkatársai által kifejlesztett orrspray-s vakcina a Newcastle-betegséget okozó madárvíruson (NDV) alapul, amely az emberre ártalmatlan. A SARS-CoV-2 egy antigénjét építették be az NDV-be, amely így helyettesítő vírusként viselkedik, így az antigénnel találkoznak az immunsejtjek. Mivel az NDV az emberekre ártalmatlan, a SARS-CoV-2 tükörképét adja, és arra edzi az immunrendszerünket, hogy harcoljon a vírus ellen, ha az egyén ki van téve a SARS-CoV-2 vírusnak.

Egy preklinikai vizsgálatban a vakcinát egereken és hörcsögökön is tesztelték. Két adag beadásakor magas szintű semlegesítő IgA és IgG2a antitesteket mutattak ki, valamint T-sejt-közvetített immunitást. Hörcsögöknél ugyanez az adag jelentősen csökkentette a SARS-CoV-2 kioldódását az orrmelléküregben és a tüdőben, ami bizonyítja, hogy az oltóanyag képes megállítani a fertőzést az oltás helyén. Ez védelmet nyújthat mind a klinikai betegség, mind a vírus egyének közötti átvitele ellen.

A vírus változatai világszerte folyamatosan jelennek meg, és aggodalomra adnak okot a vakcinák hatékonyságát illetően. Hogyan teljesíthet ez az intranazális vakcina a változatok ellen? "Az intranazális vakcina a preklinikai vizsgálatokban olyan antitesteket termelt, amelyek laboratóriumi kísérletekben számos fontos változatot semlegesíteni tudtak. A vakcina jellegét és az alkalmazott technológiát figyelembe véve arra számítunk, hogy a jelenlegi vagy jövőbeli változatokkal szemben immunitást indukálhatunk" - mondta Munir ezt illetően.

Ami a következő lépéseket illeti, a vakcina az emberes klinikai vizsgálatok felé tart. De még kérdéses, hogyan tudnak finanszírozást találni a projekthez, ugyanis a kutatók mögött nem állnak gyógyszergyári szponzorok, egyelőre állami forrásokból pénzelték a kutatásokat.

"A vakcina reményt nyújt az egészségügyi problémákkal küzdő, tűfóbiás emberek és a hátrányos helyzetű közösségekben élő emberek számára. Előkészítjük a klinikai anyagot, és demonstráljuk annak biztonságosságát és stabilitását a klinikai vizsgálatokhoz, amelyeket a következő hónapokban szeretnénk megkezdeni" - zárta Munir.