Összeülnek a nagyhatalmak: amerikai-kínai tárgyalások lesznek hétfőn

A két ország közti versenyről és az orosz-ukrán háború hatásairól is tárgyal hétfőn Rómában Jake Sullivan, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója és Jang Csie-csi, a kínai Központi Külügyi Bizottság vezetője - jelentette be vasárnap a Fehér Ház. A kínai "félretájékoztatások" is terítékre kerülnek.