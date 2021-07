A tengerben lebegő, 5 MW teljesítményű napelemparkja öt futballpálya méretű. Az erőmű tulajdonosa pedig a helyi energiaszolgáltató, a Sunseap Group, amely a projektet saját kivitelezésében végezte be. A vízfelszínen lebegő létesítmény 13 312 napelem panelt és 40 invertert tartalmaz, és évente várhatóan 6 millió kWh villams energiát termel majd meg. A számítások szerint ezzel 1250 négyszobás lakás energiaellátását tudják majd biztosítani.

A szingapúri kormány úgy tervezi, hogy 2050-ig a felére csökkenti az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. Mindez csak úgy érhető el, ha az ország jelentősen csökkenti a fosszilis tüzelőanyagok használatát, mert jelenleg 97 százalékban a földgázból fedezi a szükségleteit. A földrajzi adottságok miatt Szingapúrban nem alkalmazhatók szél- és vízerőművek, ám mivel az ország az Egyenlítő közelében fekszik, a napenergia használata előtt nyithatók az ajtók. A kormány ezért úgy döntött, 2025-ig megnégyszerezi, vagyis 1,5 GW-ra emeli a napelemparkok beépített teljesítményét, amivel 2030-ra elérnék a 2 GW-ot.

A város térbeli korlátai arra késztették szingapúri napenergia-megoldásokat szolgáltató Sunseap vállalatot, hogy az új naperőművet ne a szárazföldre, hanem a part mentén, a nyílt vízre telepítse. Az infrastruktúraépítés része lett az is, hogy a napelemfarmot egy tenger alatti kábelrendszerrel csatlakoztatják az elektromos elosztóhálózathoz. A nem mindennapi projekt kivitelezése során olyan problémákra is megoldást kellett találniuk a mérnököknek, mint a nagy hőmérsékletingadozás, az árapály-jelenség és a sós víz maró hatása. Emellett a trópusi vizekben előforduló mikroorganizmusok, növények, algák és apró állatok is potenciálisan felgyorsíthatják a napelemes rendszer alkatrészeinek, például az invertereknek a lebomlását. A most átadott erőműben a Huawei okos napelemes megoldásai működnek.

Többek között azért választották a projekthez a Huaweit, mert a cég inverterei a legkülönbözőbb körülmények között (-55 és +80 Celsius fok között, sós levegős vagy akár sivatagi környezetben is) dolgoznak a világban, és megállják a helyüket. Ráadásul a Huawei a pionír a tekintetben is a világon, hogy itt, Szingapúrban a mesterséges intelligenciára és felhőszolgáltatásra épülő technológiát alaklmaz – az intelligens string invertereknek köszönhetően a mérnökök távolról is el tudják végezni a napi rutinellenőrzéseket, vagy ha szükség lesz rá: az erőműben jelentkező problémákat távolról diagnosztizálhatják.