Az Oxfam jótékonysági szervezet felszólította India pénzügyminiszterét, hogy az „obszcén egyenlőtlenségek” leküzdése érdekében vagyonadót vetessen ki az ultragazdagokra - írja a BBC.

A Survival of The Richest (A leggazdagabbak túlélése) című jelentést a svájci Davosban megrendezett Világgazdasági Fórum kezdetén tették közzé. Ez kiemelte az indiai vagyoneloszlás nagyfokú egyenlőtlenségeit, és azt állította, hogy a 2012 és 2021 között az országban létrehozott vagyon több mint 40 százaléka a lakosság mindössze 1 százalékához került, míg az alsó 50 százalékhoz mindössze annak 3 százaléka jutott el.

The richest 21 Indian billionaires now have more wealth than 70 crore Indians.



