A kis termetű Jack Russell terrier az északkeleti csernyihivi régióban szimatolja ki az orosz aknákat és robbanóanyagokat, egyben ő a helyi katasztrófavédelmi szolgálat kabalája is - írta a Guardian. A háború február 24-i kezdete óta több mint kétszáz robbanószerkezetet szagolt ki, megelőzve ezzel, hogy felrobbanjanak.

A Patron (töltény) névre hallgató kutya az Oroszországgal szembeni ukrán ellenállás egyik szimbólumává vált, rendszeresen szerepel hivatalos ukrán közösségi médiás csatornákon.

Volodomir Zelenszkij ukrán elnök Patront és a gazdáját vasárnap a Justin Trudeau kanadai miniszterelnökkel közösen tartott kijevi sajtótájékoztatón tüntette ki.

"Ma azokat az ukrán hősöket szeretném kitüntetni, akik már most megtisztítják földünket az aknáktól, a hőseinkkel együtt pedig egy csodálatos kis utászt - Patront - is, aki nemcsak a robbanóanyagok semlegesítésében segít, hanem abban is, hogy megtanítsa gyerekeinknek a biztonsági szabályokat azokon a területeken, ahol aknaveszély van" - mondta a Reuters szerint Zelenszkij.

Az elismerő érmet Patron gazdája, a polgári védelmi szolgálat őrnagya, Mihajlo Iliev is megkapta.

Patron the dog keeps working hard — just yesterday, he helped defuse 262 items of explosive ordnance near #Chernihiv. We are very proud of our very good boy. pic.twitter.com/hw4zyA8S9R