Novemberben a floridai nemzeti gárda 160 tagja, akiket az 53. gyalogsági dandár harccsoporthoz rendeltek, Ukrajnába települt, hogy a helyi erőkkel együtt gyakorlatozzon. Jelenleg ez nagyjából a teljes amerikai hadi állomány, amely Ukrajnában tartózkodik, azonban még az ő jelenlétük is kockázatot jelenthet, ha Oroszország inváziót kezdene.

"A miniszter óvatosságból hozta meg ezt a döntést - személyi állományunk biztonságát és védelmét tartva elsődlegesen szem előtt -, és a külügyminisztériumnak az Ukrajnában tartózkodó amerikai személyi állományra vonatkozó útmutatásai alapján" - írta közleményében John Kirby, a Pentagon szóvivője a CNBC szerint.

"Ez az átcsoportosítás nem jelenti azt, hogy megváltozna az Ukrajna fegyveres erőinek támogatására irányuló elhatározásunk, hanem rugalmasságot biztosít a szövetségesek segítésében és az agresszióval szembeni elrettentésében" - tette hozzá a közlemény.

Korábban szombaton a külügyminisztérium egyik magas rangú tisztviselője azt mondta, hogy a kijevi amerikai nagykövetség diplomáciai személyzetét a "minimálisra" csökkentik. Az amerikai külügyminisztérium újabb figyelmeztetéseket adott ki az országot még el nem hagyott amerikai állampolgároknak is.

"Az amerikai állampolgárok ne számítsanak arra, hogy az amerikai hadsereg az utolsó pillanatban megmenti őket Ukrajnában. Ebben a forgatókönyvben ez nem fog megtörténni. És ezért van itt az ideje, hogy elhagyják Ukrajnát" - tette hozzá a tisztviselő.

"Sokat teszünk azért, hogy támogatást nyújtsunk polgártársainknak. De mint tudják, vannak valódi határai annak, hogy mit tudunk tenni egy háborús övezetben" - mondta a tisztviselő.

"Lengyelország jelezte az amerikai kormánynak, hogy az amerikai állampolgárok mostantól az Ukrajnával közös szárazföldi határon keresztül léphetnek be Lengyelországba. Előzetes jóváhagyásra nincs szükség" - állt a jegyzékben.

Több más nemzet, köztük Hollandia, Ausztrália, Japán és az Egyesült Királyság is felszólította állampolgárait, hogy hagyják el a kelet-európai országot. A holland KLM légitársaság szombaton határozatlan időre törölte a Kijevbe tartó járatokat. A légitársaság utazási kockázatokra és "átfogó biztonsági elemzésre" hivatkozott. A magyar külügyi szolgálat is figyelmeztet minden állampolgárt, hogy a háborús veszélyek miatt halassza el ukrajnai utazását. (Erről itt olvashat részleteket.)

Washington és Moszkva között több kora reggeli hívás is történt miután Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök egyeztettek szombaton. A Fehér Ház tájékoztatása szerint Biden világossá tette, hogy ha Oroszország további inváziót hajt végre Ukrajnában, az Egyesült Államok és szövetségesei, partnerei "gyors és súlyos költségeket fognak Oroszországra róni". Biden elmondta, hogy bár az Egyesült Államok továbbra is készen áll a diplomáciai tárgyalások folytatására, "ugyanúgy felkészült más forgatókönyvekre is".

A Pentagon közölte, hogy Austin Szergej Sojgu orosz védelmi miniszterrel egyeztettek "Oroszország erőinek növeléséről a Krímben és Ukrajna környékén". Hasonlóképpen Antony Blinken külügyminiszter, aki jelenleg diplomáciai úton tartózkodik a Fidzsi-szigeteken, beszélt Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, és figyelmeztette, hogy a további orosz agresszióra "határozott, masszív és egységes transzatlanti válaszlépésekkel" fognak reagálni.

Az Egyesült Államok és nyugati szövetségesei hónapok óta figyelik a Kreml erőinek folyamatos megerősödését Ukrajna Oroszországgal és Fehéroroszországgal közös határa mentén. A megnövekedett katonai jelenlét az orosz lépésekhez hasonló, amelyek megelőzték a Fekete-tengeri Krím félsziget 2014-es annektálását, amely nemzetközi felháborodást váltott ki, és Moszkva elleni szankciók bevezetéséhez vezetett.

A Kreml tagadta, hogy a csapatok telepítése egy támadást készítene elő, és ehelyett katonai gyakorlatként jellemezte a százezres csapatösszevonást.